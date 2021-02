Zaya, la hija de Guti, se sincera con Rafa Mora: “Lo estoy pasando muy mal”

Zayra Gutiérrez ha presumido ante su amigo, Rafa Mora de estar cumpliendo con las normas. La hija de Guti no ha escondido que no siempre ha sido así, pero considera que está siendo maltratada por la prensa y ha hablado del sufrimiento que esto le ha producido. También que cuenta con el apoyo tanto de Guti como de su madre, Arantxa de Benito.

Preguntada por Rafa Mora si era consciente de la situación, Zayra Gutiérrez ha comenzado diciendo: “Sí, claro que soy consciente de la situación que hay. Cometí un error. Soy una niña de 20 años, creo que me puedo equivocar muchas veces y puedo tener errores como todos los tenemos. Yo los tuve. Pero ahora mismo estoy llegando a las 21:30 a casa, ayer a las 21:35 estaba cenando en casa con mi madre y con mi hermano. No estoy incumpliendo ninguna norma ahora mismo”.

Respecto a las imágenes de la última fiesta, la hija de Guti ha aclarado: “Es un local de Madrid y fue un momento en el que estábamos todos con las bengalas. Está mal porque se ve aglomeración de gente, pero no es así. Después cada uno estaba en mesas de cuatro personas”.

“Me están mirando mucho con lupa, en cada momento lo que hago. Cada vez que me quito la mascarilla para comer o para fumarme un cigarro o lo que sea, va a ser el momento que me van a grabar para decir Zayra se ha saltado las normas. Pero luego en todo momento estoy con mascarilla”, ha proseguido la joven.

El sufrimiento de la hija de Guti

“Yo con lo último que ha salido lo estoy pasando muy mal. Me dio un ataque de ansiedad el otro día, así que sí. No es una coña, ni disfruto ni quiero tele”, se ha sincerado Zayra Gutiérrez.

La hija de Guti también ha confirmado que no irá a ningún reality: “No es el momento de ir a un reality para mí, tal y como estoy ahora conmigo misma. Estoy apoyándome en las personas que me quieren y cuando esté mejor no quito que dentro de dos años vaya a un reality”.

Por último, Zayra Gutiérrez ha asegurado que cuenta con el apoyo de sus padres pese a su decepción inicial: “Al principio todo mal. Claro, se llevaron una decepción. Pero ahora mismo mi familia siempre hemos estado unidos y el cariño y el amor de mis padres lo voy a tener siempre. Por mucho que lo haga mal o me equivoque, y eso es algo que agradezco mucho”.