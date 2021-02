Santos Borré podría regresar a LaLiga de la mano del Sevilla

El delantero de 25 años, sobre el que conserva un porcentaje el Atlético de Madrid, termina contrato a final del presente curso con River Plate. Aunque el equipo argentino está tratando de renovarle, Santos Borré no descarta volver a Europa y, en concreto, a LaLiga Santander, donde Monchi estaría encantado de firmarle para el Sevilla.

Así lo asegura Estadio Deportivo, que señala que el conjunto hispalense lleva tiempo siguiendo al colombiano. El Sevilla tendría intención de incorporar a un nuevo delantero de cara al siguiente curso y no se descarta que sean dos si Youssef En-Nesyri termina saliendo del equipo. Es por ello por lo que además de intentar el fichaje de Otávio, que termina contrato con el Oporto a final de temporada, el club de Nervión ha incorporado a Santos Borré a su agenda.

Santos Borré podría ser el sustituto de En-Nesyri en el Sevilla

Un año después de haberse hecho con el delantero de 23 años por 20 millones, el conjunto hispalense ha renunciado a desprenderse de él por 10 más. Ésa es la cantidad que ha ofrecido por Youssef En-Nesyri el West Ham, que volverá a la carga por él según tiene entendido el Sevilla. No obstante, no será el único equipo que intente su fichaje, Milán y Roma también tratarán de hacerse con el marroquí. El Sevilla no es ajeno a los rumores y ha tasado al atacante en 40 millones de euros. Además, ya peina el mercado en busca de un recambio, lo que le ha llevado a interesarse por la situación de Santos Borré.