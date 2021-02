La baza del Sevilla para dejar al Barcelona sin Bernat

El lateral de 27 años termina contrato con el PSG y eso es algo que quieren aprovechar varios equipos para cerrar su fichaje a coste cero. En LaLiga Santander, Juan Bernat ha sido relacionado con el Barcelona, que busca un recambio para Jordi Alba dentro de sus limitaciones económicas. Además, en las últimas horas se ha sumado a la puja el Sevilla, que ya ha fichado en una situación similar a Marko Dmitrovic de cara al siguiente curso.

Noticias relacionadas La Otra Liga .Neymar intenta robarle la novia a Zaniolo al igual que hizo con Maluma

En el caso del conjunto hispalense, Escudero termina contrato a final de temporada y Juan Bernat podría aterrizar en el Sánchez Pizjuán para reforzar el lateral zurdo. Sin duda, una atractiva opción para el ex del Valencia si decide regresar a España, ya que su protagonismo sería menor en el Barcelona a la sombra de Jordi Alba.

El Sevilla puede adelantarse al Barcelona en la puja por Bernat

El Barcelona también piensa en José Luis Gayà, que según se ha publicado, podría salir por unos 15 millones de euros del Valencia. Es por ello por lo que Juan Bernat también ha sido relacionado con el conjunto che. No obstante, se trata de un movimiento poco probable porque el Valencia no negociará con él hasta que no venda a Gayà si es que esta venta se produce. Juan Bernat, por su parte, es libre para negociar con otros equipos desde el pasado mes de enero, algo que podría aprovechar ya el Sevilla, o el Barcelona cuando tenga nuevo presidente. Tampoco se descarta que el español renueve con el PSG, aunque el club francés duda al respecto tras la grave lesión que sufrió el pasado mes de septiembre.