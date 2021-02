Los 2 equipos de Segunda B a los que se ha ofrecido Paco Jémez

El técnico canario, sin equipo desde que el pasado verano finalizase su contrato con el Rayo Vallecano, sigue lanzando guiños a clubes. Ya lo hizo Paco Jémez con el Deportivo de la Coruña, que actualmente milita en Segunda B, y lo ha vuelto a hacer con otro equipo de esta misma categoría como el Córdoba.

Paco Jémez, que ya entrenó en su día al equipo andaluz, ha recordado su paso por el banquillo en una entrevista a PTV Córdoba: “Fue uno de los equipos que más disfruté. Éramos un equipo que posiblemente deberíamos estar luchando por mantener la categoría y al final pues nos echó del play off el Valladolid que fue el equipo que finalmente ascendió. Fue uno de los años más bonitos que yo he hecho como entrenador sobre todo porque lo hice en el equipo de mi tierra y delante de mi gente. Fue uno de esos puntos de agarre en tu carrera. Siempre hay alguien que hace cosas diferentes cuando nadie lo espera a pesar de tener un presupuesto muy pequeño”.

Paco Jémez y su salida del Córdoba

Sobre su salida del equipo andaluz, ha comentado: “Yo renové con el Córdoba. Yo llego a un acuerdo de renovación con Carlos González por dos años. Acabamos el play off y me llega el Rayo Vallecano. Yo dije que tengo una renovación firmada, pero era la oportunidad de mi vida saltar a Primera División. No sabía qué proyecto deportivo se iba a hacer en Córdoba, pero si me tenía que quedar lo iba a hacer encantado. Había hecho un gran año, estaba en mi tierra, en mi club, pero aparece el Rayo y tengo esa opción. Hablé con Carlos y cuando digo que he tenido problemas con él, también digo que ahí se portó como un auténtico señor. Me dijo: ‘Paco, si tú quieres marcharte al Rayo porque piensas que es lo mejor, en este momento rompo el contrato que tenemos firmado ahora mismo’. Yo siempre le agradeceré este gesto a Carlos durante toda mi vida. Entendió mi parecer y mi forma porque yo quería entrenar en Primera División”.

Respecto a su posible regreso, Paco Jémez ha señalado: “Tiene que haber una tercera etapa con el Córdoba. Por mi parte no va a faltar el interés. Ahora mismo el Córdoba ha hecho una gran adquisición con Pablo Alfaro. Creo que han dado en el clavo pase lo que pase con los resultados porque creo que se han llevado a una persona muy capacitada y que va a encajar muy bien en la fisionomía del club. Ojalá consiga el ascenso con el Córdoba, pero como el futuro es muy largo, por supuesto que me veo sentado nuevamente en el banquillo del Córdoba sin duda alguna. No sé cuando, pero tengo claro que pasará. No me importa en la categoría en la que esté”.