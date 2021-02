Paco Jémez se ofrece para entrenar en Segunda B

El técnico canario, sin equipo tras su paso por el Rayo Vallecano, ha sido noticia recientemente. Paco Jémez reside en A Coruña y ha salvado la vida de un golfista octogenario que había sufrido un infarto. Es por ello por lo que ha sido entrevistado, ocasión que ha aprovechado para ofrecerse al Deportivo, que actualmente milita en Segunda B.

Cuestionado en El Larguero por la posibilidad de que tomase las riendas del conjunto gallego, ha declarado: “Si tú me dices ven, lo dejo todo”. Y es que, según ha reconocido Paco Jémez, le “duele muchísimo la situación del Deportivo”. Es por ello por lo que estaría dispuesto a entrenar al cuadro herculino gratis. “Sí, ¿por qué no?”, señalaba.

Paco Jémez también se ha mostrado dispuesto a entrenar en Segunda

El técnico canario sonó meses atrás para entrenar al Real Zaragoza, un equipo del que estaba dispuesto a tomar las riendas tal y como él mismo reconoció. “Es verdad que el Zaragoza me llamó. Estuvimos en conversaciones y normalmente, cuando quieres ir a un sitio, las cosas se hacen mucho más fáciles. Es más rápido alcanzar un acuerdo. El anterior director deportivo me comentó que el principal problema radicaba en la escasa capacidad del club para hacer fichajes en enero. De ir a Zaragoza, que para mí sería un orgullo, sería para tener que hacer cuatro o cinco fichajes de entidad, que eleven el nivel de la plantilla de una manera sustancial. El anterior director deportivo me dijo que el club disponía de una cantidad para fichar, que no voy a decir cual es, y a mí no me pareció suficiente. El gran problema está ahí”, confesaba.

“El club está en una situación difícil, ahora mismo no tiene director deportivo. Hay bastante inestabilidad en cuanto a posibles compradores y demás. En cuanto a lo deportivo, lo principal radica en eso, en los fichajes”, ha proseguido el canario. “A mí me gusta que corra el aire, yo dejo las puertas abiertas siempre. Espero que el Real Zaragoza acierte con su decisión. Es un club histórico”, agregaba, ofreciéndose, Paco Jémez. Finalmente el club terminó decantándose por Juan Ignacio Martínez.