Sara Sálamo, la pareja de Isco, lanza un guiño al Atlético de Madrid

La actriz, que en más de una ocasión ha salido públicamente en defensa del centrocampista después de que éste fuera criticado, sigue siendo fiel al Atlético pese a su relación con Isco, futbolista del Real Madrid. Así lo ha reconocido la propia Sara Sálamo al ser cuestionada al respecto en la última entrevista que ha concedido.

“Es que no se puede cambiar de equipo así como así”, confesaba Sara Sálamo a Dani Rovira en su visita a La noche D. Preguntada por cómo llevaba que Isco vistiese la camiseta del gran rival del Atlético de Madrid, ha señalado: “Ya está normalizado. Al principio le chocaba un poco más”.

No obstante, ha añadido: “Yo aquí, lo que pido, es que cualquier persona, trate de ver un partido de fútbol de su equipo y trate de animar al de al lado. A ver cómo lo hace. No te sale de manera natural”. “Me alegro por los logros profesionales de mi pareja, pero mi equipo es mi equipo”, zanjaba Sara Sálamo.

Isco podría cambiar de equipo en verano

Aunque Zinedine Zidane no ha garantizado su continuidad en el Real Madrid de cara al siguiente curso, lo cierto es que cada vez está menos cuestionado. Todo parece indicar que seguirá la próxima temporada en el banquillo, algo que podría propiciar la salida de Isco, que suena con fuerza para el Sevilla.

Y es que, según se ha publicado, “el entorno de Isco no quiere especular con el futuro del técnico francés, pero es evidente que, en ese caso, la situación de Isco en la entidad blanca cambiaría radicalmente”.

Por su parte, el que fuera director deportivo del Real Madrid, Pedja Mijativoc, decía recientemente sobre Isco: “Lopetegui es amigo mío y sé que le gusta mucho, pero hay que ver la ficha que está ganando en el Real Madrid y el dinero que le costaría al Sevilla la operación”.