Mijatovic: “Lopetegui es amigo mío y sé que le gusta mucho Isco”

Tal y como hemos contado recientemente en LAOTRALIGA, el Sevilla intentará fichar a Isco en verano. Y es que, según ha señalado ahora Pedja Mijatovic, el centrocampista de 28 años gusta mucho a Julen Lopetegui.

Noticias relacionadas La Otra Liga .El ridículo precio por el que el Barcelona puede llevarse a Bryan Gil del Sevilla

“Lopetegui es amigo mío y sé que le gusta mucho, pero hay que ver la ficha que está ganando en el Real Madrid y el dinero que le costaría al Sevilla la operación”, ha dicho el montenegrino en la Cadena SER.

¿Por qué no ha recalado Isco en el Sevilla en enero?

Aunque el nombre del Isco ha estado sobre la mesa del Sevilla durante el mercado invernal, no ha sido una opción para el conjunto hispalense debido a su elevada ficha, 6 millones de euros, y a que el Real Madrid exigía 20 millones por su traspaso. No obstante, el conjunto hispalense, que tiene previsto realizar una gran venta en verano para poder seguir reforzando su plantilla, no pierde de vista a Isco de cara al siguiente curso.

“Tanto Monchi como la directiva nos reunimos y hablamos de muchos jugadores e Isco es uno de ellos. Pero nunca ha sido objetivo, nunca llegamos a hablar con el Madrid ni con Isco. Nosotros gastamos lo que podemos y por eso no tenemos los problemas que tienen otros”, decía recientemente José Castro, presidente del Sevilla.

Otro gallo podría cantar de cara al próximo verano. Y es que, tras chocar con Zidane, Isco no está dispuesto a que le suceda lo mismo con otro entrenador. Por ese motivo vería con buenos ojos recalar en el Sevilla y ponerse a las órdenes de Julen Lopetegui, con el que ha coincidido tanto en el Real Madrid como en la Selección.