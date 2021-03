El Barcelona podría dar la sorpresa fichando a un jugador del Huesca

Limitado económicamente a la hora de reforzarse, el conjunto azulgrana buscará hacer caja por Junior Firpo en verano, fichar a un nuevo suplente para Jordi Alba y seguir ganando dinero. Esto es algo que limita aún más al Barcelona en la búsqueda de un lateral izquierdo, lo que ha convertido a Javi Galán, del Huesca en una opción para el equipo catalán.

Y es que la cláusula del futbolista de 26 años, que está tocando las puertas de la Selección, es tan sólo de 8 millones de euros. No obstante, su fichaje podría resultar todavía más asequible para el Barcelona si el Huesca termina bajando. Aún así el conjunto blaugrana no es el único equipo interesado en Javi Galán. También en LaLiga Santander, el Sevilla estaría dispuesto a hacerse con sus servicios.

¿Por qué Barcelona y Sevilla quieren a Javi Galán?

Cabe señalar que tanto el Barcelona como el club de Nervión se han quedado con las ganas de fichar a Juan Bernat a coste cero, ya que éste ha terminado renovado con el PSG. Si bien el equipo catalán quiere a Javi Galán como recambio de Junior Firpo, el Sevilla sigue sin renovar a Sergio Escudero, que es libre de negociar con otros clubes desde el pasado mes de enero.

“Sabemos que tenemos jugadores muy apetecibles para otros equipos, no solo Javi Galán. Está rindiendo a un nivel excepcional, hace suya la banda, tanto en el aspecto defensivo como ofensiva. No me extraña que haya gente que hable él y que le empiece a ver con posibilidades para la Selección Española. Es muy joven todavía y puede seguir creciendo”, decía Pacheta, técnico del Huesca, al ser preguntado si el lateral iba a cambiar de aires en verano.