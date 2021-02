El Sevilla se plantea pagar la cláusula de un jugador del Huesca

Escudero termina contrato de cara al siguiente curso y el conjunto hispalense ya piensa en uno nuevo de cara al siguiente curso. Una opción que gusta a Monchi es la de Javi Galán, al que sacar del Huesca cuesta 8 millones de euros. No obstante, el Sevilla confía en poder hacerse con sus servicios por un precio inferior si el cuadro oscense desciende a Según División.

Noticias relacionadas La Otra Liga .El Sevilla alcanza un principio de acuerdo con Bryan Gil

Descienda o no el Huesca, en el conjunto aragonés son conscientes de que recibirán ofertas por Javier Galán en verano. “Sabemos que tenemos jugadores muy apetecibles para otros equipos, no solo Javi Galán. Está rindiendo a un nivel excepcional, hace suya la banda, tanto en el aspecto defensivo como ofensiva. No me extraña que haya gente que hable él y que le empiece a ver con posibilidades para la Selección Española. Es muy joven todavía y puede seguir creciendo”, decía Pacheta recientemente.

Renato Tapia y Javi Galán, objetivos del Sevilla en LaLiga Santander

De momento, el Sevilla ya ha fichado a Marko Dmitrovic para la próxima temporada. Por otro lado, además de a Javi Galán, vigila a otro futbolista de LaLiga Santander como Renato Tapia. Si bien piensa en Denis Zakaria como alternativa, el peruano del Celta de Vigo es su prioridad para el centro del campo. No obstante, Atlético de Madrid, PSG y Juventus también estar tras sus pasos. Renato Tapia, por su parte, ha señalado al respecto: “Lo he visto, pero ahora sólo estoy enfocado en el Celta. Es el club que me dio la oportunidad de poder jugar LaLiga y esa gratitud hacia el club no la voy a perder nunca. En estos momentos no voy a hablar de otros clubs, de ofertas, de insinuaciones o de lo que sea”.