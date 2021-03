Fabio Blanco, el canterano del Valencia al que quieren Barcelona y Real Madrid

El extremo de 17 años, al que muchos comparan con Ferran Torres, termina contrato con el conjunto che a final de temporada, algo que tratarán de aprovechar varios equipos. Si bien el Valencia ya ha trasladado una oferta a Fabio Blanco para renovar su contrato, Barcelona y Real Madrid están tratando de seducirle con sus propuestas.

En el caso del equipo azulgrana, es Mateu Alemany el que ha propuesto al club su fichaje. El Barcelona ya ha contactado con el entorno de Fabio Blanco y es optimista al respecto, si bien no hay nada cerrado tal y como señala la prensa catalana. Precisamente porque no hay nada cerrado, y porque no quiere que otro joven talento ponga rumbo al Barcelona como en su día hizo Pedri, el Real Madrid también quiere a Fabio Blanco. De poner rumbo a uno de estos dos equipos, el atacante se incorporaría al filial.

Sin embargo, no sólo Barcelona y Real Madrid pretenden hacerse con Fabio Blanco. En el extranjero, Juventus y Milán también están dispuestos a tentar al futbolista, que también contaría con pretendientes en la Bundesliga.

Fabio Blanco y Jesús Vázquez, los canteranos del Valencia con más pretendientes

Además de a Fabio Blanco, el conjunto che podría perder a Jesús Vázquez, otro futbolista al que está tratando de blindar. Aunque el lateral zurdo de 18 años tiene contrato con el Valencia hasta 2022, con Gayà y con Lato por delante tiene complicado promocionar al primer equipo. Esto es algo que querría aprovechar la Juventus, que ya ha seguido en directo al defensor, para hacerse con sus servicios este verano.