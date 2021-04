Marko Dmitrovic firmará con el Sevilla hasta 2024

Es un secreto a voces. Marko Dmitrovic jugará la próxima temporada en el Sevilla. Libre para negociar con otros equipos desde enero, el guardameta de 29 años ya tendría un acuerdo con el conjunto hispalense, club al que llegará a coste cero cuando termine contrato con el Eibar.

Según Estadio Deportivo, Marko Dmitrovic firmará por tres temporadas con el Sevilla más una opcional. El serbio ya habría pasado reconocimiento médico con el equipo andaluz en Madrid. Aunque Marko Dmitrovic superó con éxito este examen, será sometido a uno nuevo en Sevilla cuando finalice su vinculación con el Eibar.

Si bien el entorno del potero ya trabaja en su llegada a la capital hispalense, él está centrado en su equipo. Así pues, su fichaje por el Sevilla podría no ser oficial hasta que el Eibar consiga matemáticamente la permanencia.

Vaclík ya ha filtrado que Marko Dmitrovic será su sustituto en el Sevilla

El guardameta de 31 años termina contrato con el Sevilla a final de temporada y es libre para negociar con otros clubes desde enero. Tomás Vaclík es consciente de que el conjunto hispalense no le ofrecerá la renovación ya que el equipo andaluz tendría un acuerdo con Marko Dmitrovic.

“Nadie me ha dicho nada todavía sobre lo que va a ocurrir conmigo. Pero, de todas formas, me ha dicho un agente que ayudó al mío a que se hiciera lo del Sevilla hace tres años, que tiene al portero del Eibar ya acordado. Ahora bien, eso no me va a afectar, así que ni lo pienso y trato siempre de prepararme lo mejor posible y estar listo, pase lo que pase en verano”, decía haciendo ilusión a Marko Dmitrovic.