El Eibar, primer equipo de LaLiga interesado en Vaclík

Hace unos días el guardameta de 31 años filtraba que el Sevilla ya tendría apalabrado el fichaje de Marko Dmitrovic, por lo que no espera movimiento por parte del club para renovar su contrato. Vaclík aprovechaba la ocasión para decir que le gustaría seguir jugando en LaLiga Santander. Dicha opción se la ofrecería el Eibar, por lo que Dmitrovic y Vaclík podrían seguir caminos inversos en verano cuando terminen sus respectivos contratos.

“Nadie me ha dicho nada todavía sobre lo que va a ocurrir conmigo. Pero, de todas formas, me ha dicho un agente que ayudó al mío a que se hiciera lo del Sevilla hace tres años, que tiene al portero del Eibar ya acordado. Ahora bien, eso no me va a afectar, así que ni lo pienso y trato siempre de prepararme lo mejor posible y estar listo, pase lo que pase en verano”, eran las palabras de Vaclík.

“¿Seguir en LaLiga? Sí, lo deseo. Es uno de los mejores campeonatos del mundo. Mi familia y yo nos hemos acostumbrado a vivir en España. No estoy en contacto con ningún club en este momento, pero creo que aún queda mucho tiempo por delante. Mi agente me mantiene informado”, agregaba.

Además del Eibar, el Granada podría sumarse a la puja por Vaclík

El Eibar habría recogido el guante de Vaclík y ya se mueve para tratar de cerrar su fichaje de cara al siguiente curso. No obstante, se espera que más equipos de LaLiga Santander podrían sumarse a la puja por el checo. Uno de ellos podría ser el Granada, que al igual que el Eibar con Marko Dmitrovic, perderá a Rui Silva a final de temporada.