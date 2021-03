Vaclík filtra quién será su sustituto en el Sevilla y se ofrece para seguir en LaLiga

El guardameta de 31 años termina contrato con el Sevilla a final de temporada y es libre para negociar con otros clubes desde enero. Tomás Vaclík es consciente de que el conjunto hispalense no le ofrecerá la renovación ya que el equipo andaluz tendría un acuerdo con Marko Dmitrovic, guardameta del Eibar.

“Nadie me ha dicho nada todavía sobre lo que va a ocurrir conmigo. Pero, de todas formas, me ha dicho un agente que ayudó al mío a que se hiciera lo del Sevilla hace tres años, que tiene al portero del Eibar ya acordado. Ahora bien, eso no me va a afectar, así que ni lo pienso y trato siempre de prepararme lo mejor posible y estar listo, pase lo que pase en verano”, ha dicho el checo en Gol haciendo alusión a Marko Dmitrovic.

Los equipos de LaLiga que podrían fichar a Tomás Vaclík

Respecto a su futuro, tal y como contamos en LAOTRALIGA, a Tomás Vaclík le gustaría continuar en España: “¿Seguir en LaLiga? Sí, lo deseo. Es uno de los mejores campeonatos del mundo. Mi familia y yo nos hemos acostumbrado a vivir en España. No estoy en contacto con ningún club en este momento, pero creo que aún queda mucho tiempo por delante. Mi agente me mantiene informado”.

Precisamente Tomás Vaclík podría ser una opción para el Eibar para relevar a Marko Dmitrovic. Hacerse a coste cero con el checo resulta muy atractivo para el cuadro armero, aunque antes de lanzarse a por ningún jugador el conjunto vasco deberá conseguir la permanencia. Esto es algo que podría aprovechar el Granada para fichar a Tomás Vaclík, y es que el cuadro nazarí perderá a Rui Silva a final de temporada cuando éste ponga rumbo al Betis.