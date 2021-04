Iker Casillas piropea a Sara Carbonero

Desde que la pareja anunciase su separación, ambos están siendo mirados con lupa, especialmente especialmente en Instagram, donde son frecuentes los gestos de cariño entre ambos. Si recientemente Iker Casillas mandaba un beso a Sara Carbonero a través de esta red social, ahora la ha piropeado abiertamente.

El que fuera portero del Real Madrid, del Oporto y de la Selección reaccionaba con un “bonita” a su última publicación. Como era de esperar, el mensaje de Iker Casillas a Sara Carbonero ha sido muy comentado.

El beso de Iker Casillas a Sara Carbonero

Ya lo fue el mencionado beso que el de Móstoles hizo llegar a la periodista a través de Instagram. Fue en una publicación en la que se podía ver a Sara Carbonero de espaldas mirando el mar, una fotografía que utilizó para dar la bienvenida a la primavera. Si bien la fotografía acumuló muchos ‘me gusta’, también sorprendió el número de reacciones que generó el beso de Iker Casillas a la que fuera su mujer.

También Sara Carbonero, que sigue luciendo su anillo de casada, había reaccionado días atrás a una publicación de Iker Casillas con motivo del Día del Padre. “#FelizDiaAlMejorPapa”, comentó la periodista orgullosa del padre de sus hijos, Martín y Lucas.

El mensaje de la supuesta ex de Iker Casillas al de Móstoles

El buen rollo entre Iker Casillas y Sara Carbonero llega después de que Ruth Sanz, su supuesta ex, le mandase el siguiente mensaje desde Sálvame: “Para mí él nunca estuvo al altura por eso ahora entiendo muchas cosas. Ahora mismo le diría que cambie, que valore a las mujeres, que las quiera, que las respete… simplemente eso. No hagas con nadie lo que has hecho conmigo, a mí me hiciste daño y creo que nadie se merece eso, ser ocultada o no reconocida. Sé más leal y más hombre”.