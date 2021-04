Cristóbal Soria sale en defensa de Juan Cala

El jugador del Cádiz, que ha sido acusado de racista tras su enfrentamiento con Diakhaby, ha encontrado un defensor en El Chiringuito. Cristóbal Soria ha podido hablar con Juan Cala y afirma que el futbolista “está tranquilo”.

Y es que, el tertuliano conoce ha ido a arbitrar partidos benéficos organizados por el defensor para ayudar a niños saharahuis. “Con esto quiero resaltar los valores que pueda tener él”, decía Cristóbal Soria tras mencionar esto.

“Cala tiene muy claro que no ha dicho absolutamente nada y que no se ha dirigido a Diakhaby en esos términos bajo ningún concepto”, proseguía.

Sobre el silencio del futbolista, Cristóbal Soria ha añadido: “No habla porque desde el club se le ha aconsejado así y que con el comunicado que han emitido hoy, para hoy es suficiente, y que en los próximos días hablará cuando esté todo más calmado. No me ha dicho cuándo, pero que hablará”.

La polémica entre Juan Cala y Diakhaby

Los jugadores del Valencia se retiraron del campo del Ramón de Carranza pasada la media hora de su partido contra el Cádiz después de una discusión entre el valencianista Mouctar Diakhaby y el cadista Juan Cala, una decisión que llegó después del gran enfado mostrado por el francés.

Los futbolistas del Valencia se marcharon a los vestuarios en el minuto 32 tras una tángana en el medio campo que se produjo después de un lance en el área visitante entre Diakhaby y Cala. Según ha trascendido, esta decisión tuvo lugar por un supuesto comentario racista de este último.