Jesé al ver el último posado de Aurah Ruiz en bikini: “Tú mía bebesita rica”

La pareja atraviesa uno de sus momentos más felices y no dudan en presumir de ello públicamente. En esta ocasión, Jesé Rodríguez comentó el último vídeo que Aurah Ruiz ha compartido en Instagram. En él se ve a la canaria posando con un diminuto bikini.

“Tú mía bebesita rica”, ha escrito Jesé Rodríguez a Aurah Ruiz junto al icono del fuego. El delantero de Las Palmas anotaba recientemente su primer gol con el equipo amarillo, que ya quiere extender su contrato. Así lo reconocía Miguel Ángel Ramírez recientemente al ser cuestionado por Jesé Rodríguez: “No sé si seguirá, pero me encantaría. Jesé tiene que ser un pilar fundamental del futuro inmediato de Las Palmas. El año que viene vamos a tener a un jugador importantísimo en el equipo y necesitamos a jugadores importantes por si este año no logramos salir de esta categoría, intentarlo el año que viene. Para mí Jesé sería una pieza fundamental, así lo cree el míster y la dirección deportiva. Ojalá Jesé nos acompañara el próximo año porque será una apuesta muy fuerte en lo deportivo”.

Aurah Ruiz, Jesé y el sexo

Así pues a Jesé Rodríguez parece que el va bien en lo profesional, en el amor y en el sexo, dos cosas que no siempre van unidas. “Soy fan de los juguetes, tengo un montón y juego con mi pareja con todos los juguetes que pueden haber. Incluso hay algunos que él no conoce pero yo se los traigo. Él está encantado. Esa es mi opinión, soy muy liberal en esas cosas pero hay gente más sosa”, desvelaba recientemente Aurah Ruiz.