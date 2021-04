Susi Caramelo cuenta cómo rechazó… ¡a Messi!

La reportera ha contado una anécdota con el futbolista argentino. Una noche en Barcelona, Leo Messi invitó a Susi Caramelo a ir a su casa. Ésta, que no sabía que era futbolista, terminó declinando su oferta porque no tenía dinero para pagar el parking.

“Hace muchos años, estaba saliendo con un tío y una noche nos fuimos al Catwalk de Barcelona. Y estaba yo en la zona VIP y voy al baño y de repente me encuentro a un chico y una chica y un chavalín. Y decían: ‘Bueno, Lionel, te esperamos fuera y decidimos qué hacemos”, ha comenzado diciendo Susi Caramelo en Ilustres Ignorantes.

“Salgo de mear y de repente solo estaba el chavalín este sentado en un sofá. Y yo que soy muy simpática, que hablo con todo dios, le digo: ‘¿Te llamas Lionel? ¿Como las lionesas? ¿Y a ti de qué te gustan: de crema, de nata o de chocolate?’ Total, que me piro”, ha continuado la reportera.

Entonces se ganó la atención de Leo Messi. ”Salgo para fuera y en un momento veo al chavalín este que me mira y me empieza a hacer caritas, a sonreír. Nos empiezan a echar y cuando voy saliendo viene el pavo hacia mí y me dice: ‘¿Qué haces ahora?’ Y yo le dije que iba a esperar fuera al tío con el que había venido y tal”, fue la respuesta de Susi Caramelo.

Susi Caramelo no sabía que era Messi

“Cuando acabo la frase y voy a bajar las escaleras de repente viene una marabunta y empiezan: ‘¡Leo! ¡Leo! ¡Leo!’ Acorralan al chaval, me quedo yo en una esquina y digo: ‘¿Quién es este tío?’ Y me dicen: ‘Es Leo Messi, el mejor jugador de fútbol del mundo’. Digo: ‘¡No me jodas! Que le acabo de decir que estoy con otro”, ha proseguido.

“Y ya estaba yo en la calle donde tenía el coche aparcado y de repente viene Leo Messi otra vez: ‘¿Te vienes a mi casa? Que vamos a hacer una fiesta, vamos unos amigos y unas amigas. Yo me hubiera ido, porque a una fiesta de futbolistas no te invitan todos los días. ¿Pero sabéis por qué dije que no? Era tan pobre que si voy a casa de ese tío no me echan de allí ni con tarjeta roja”, ha contado entre risas.

“Le dije que no porque no tenía un duro, porque si iba, ¿cómo pago el parking cuando vuelva? Total, que esta es la historia de cómo rechacé a Leo Messi, se me pasó el tren. Y lo peor es que a los dos días el otro pavo me dejó. Eso sí, no se me escapa uno más. Sé quién es hasta Tamudo ahora”, ha finalizado Susi Caramelo.