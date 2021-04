Diego Martínez pide tiempo al Granada para decidir si renueva

El técnico de 40 años, que ha llevado al equipo andaluz a cuartos de final de la Europa League, podría dar un salto en su carrera este verano. De momento, Diego Martínez ya ha sido relacionado con el Getafe y con el Valencia. Él, por su parte, no descarta renovar del Granada, aunque dependerá de si el club nazarí es capaz de mantener el bloque. Es por ello por lo que ha pedido tiempo.

“Una vez que finalice la temporada nos daremos un tiempo, unos días, para sentar las emociones, analizar todo con serenidad fríamente y a partir de ahí tomar la decisión oportuna. De verdad, no va a haber más novedades. Ni las hay ni las va a haber. Vamos a poner el foco en estos ocho partidos que son muy importantes después de un año extenuante y que hemos llegado aquí con 39 puntos y con posibilidad de poder hacer 42, que está muy cerca el objetivo de poder continuar en la mejor Liga del mundo, pero todavía no está hecho. Ya sabéis que en fútbol no existe la virtualidad, y más cuando te enfrentas a rivales tan difíciles como el de mañana”, señalaba Diego Martínez en rueda de prensa al ser cuestionado por su futuro.

Pese a que José Bordalás tiene contrato con el conjunto azulón hasta 2022, el equipo madrileño podría prescindir de sus servicios en verano. Esto es algo que ha llevado al Getafe en fijarse en Diego Martínez. El técnico del Granada también es pretendido por el Valencia, que no cuenta con Javi Gracia de cara al siguiente curso. Además, no se descarta que nuevos equipos se interesen por el entrenador gallego si optase por no renovar su contrato.