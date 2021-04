Monterrubio cuenta cómo ha sido acosado por el Granada

Antonio Fernández Monterrubio, despedido el pasado lunes como director general del Granada, dijo este viernes que se sintió “acosado” durante sus últimos meses en el club, que lo han intentado “aburrir” para que se marchara y que al no conseguirlo se han filtrado “informaciones tendenciosas y falsas” para justificar una destitución que llevará “al juzgado”.

Monterrubio indicó en una rueda de prensa que se marcha del club “orgulloso y satisfecho de formar parte del mejor Granada de la historia”, aunque “el final” no se ha producido como a él le hubiera gustado.

El dirigente, que estaba vinculado al Granada hasta 2023, fue destituido de su cargo el lunes “mediante una carta de despido” en la que se alegaba pérdida de confianza de la propiedad hacia él y se le invitó “a abandonar inmediatamente las instalaciones del club”.

“Es una situación (su despido) que no se ha podido explicar con criterios profesionales. La honestidad no se puede arrebatar con mentiras o noticias falsas, es el final de una etapa que no merece este tratamiento”, explicó.

Monterrubio se va “con la conciencia muy tranquila y mirando a todos a los ojos”, pero cree que “la educación y el respeto a las personas no se puede perder”, resaltando que “ni las formas ni el momento han sido los adecuados” y que exigirá “responsabilidades a los causantes de los daños ocasionados”.

El ya exdirector general del Granada apuntó que en los últimos meses se ha sentido “acosado” y que cuando ocurre una situación así se produce por parte de “los que están jerárquicamente por encima”.

“Es una situación que viene de largo. Se me ha intentado aburrir para que me marchase y ahora se filtran informaciones tendenciosas y falsas”, agregó Monterrubio.

Detalló que lo cesaron con “una carta de despido con falsedades” de las que se defenderá “en el juzgado” y que lo han hecho así “obviamente con el deseo de ahorrarse una indemnización”.

“Intentan justificar algo que no tiene justificación. Me duelen las falsedades porque afectan a mi profesionalidad y honorabilidad, porque se contrata a una empresa externa para buscar no sé qué”, dijo sobre supuestas irregularidades en su gestión.

“Llevan meses buscando y no han encontrado nada ni lo encontrarán. No se puede encontrar algo que no existe. patricia rodriguez granada”, apuntó.

Sobre la llegada hace unos meses de Patricia Rodríguez como consejera delegada del Granada, se limitó a comentar, sin nombrarla, que “hay una persona que empieza a ejercer el poder ejecutivo sin tenerlo”.

Respecto a la convivencia con ella, sentenció que se han desarrollado “meses desagradables e incomodísimos para el resto de los miembros del club”.

Monterrubio cree que con “las calumnias vertidas y el hacer leña del árbol caído” se perjudica tanto a él como a una entidad que “puede ver manchada” una imagen que “merece más respeto”.

Expuso que ha trabajado durante cuatro años en el Granada con “honestidad, responsabilidad, humildad y respeto”, que se ha sentido “un privilegiado” por estar al frente de “un grupo profesional y humano extraordinario”, y que ha disfrutado con un equipo para el que “lo imposible no existe” y que ha logrado “cosas inimaginables”.

“El Granada es un referente como club por su sostenibilidad económica y se ha ganado el respeto del mundo del fútbol”, aseveró Monterrubio, quien cierra una etapa que marcará “un antes y un después en su vida” porque pertenecer a la entidad rojiblanca “no era un trabajo, sino un sentimiento” que permanecerá en él “eternamente”.