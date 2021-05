Gayà se debate entre tres equipos

Aunque la prioridad del lateral de 25 años es renovar con el Valencia, no lo hará a cualquier precio. Y no se trata de una cuestión económica. José Luis Gayà quiere que la directiva se comprometa a reforzar la plantilla para poder aspirar a metas más elevadas la próxima temporada. De no ser así, el lateral español valorará la opción de cambiar de aires, algo a lo que están atentos tanto el Barcelona como el Atlético de Madrid.

En lo que respecta al conjunto azulgrana, Junior Firpo no seguirá. El Barcelona busca a un nuevo futbolista en su demarcación y José Luis Gayà es el que más gusta. El defensor es, además, una debilidad para Joan Laporta, que tiene muy buena relación con Peter Lim. No obstante, parece complicado que el Barcelona pueda hacer frente a su traspaso, aunque la prensa catalana ha llegado a decir que éste podría salir del Valencia en verano por 15 millones de euros.

Mucho más fuerte está dispuesto a pujar el Atlético de Madrid por José Luis Gayà. El cuadro colchonero también busca a un futbolista en su demarcación y en el conjunto rojiblanco tendría más opciones de ser titular. El Valencia, por su parte, aunque tratará a toda costa retener en sus filas a José Luis Gayà, necesita ingresar 26 millones este verano, por lo que podría verse abocado a su venta.

Gayà podría decir no a Barcelona y a Atlético por el Valencia

Cabe señalar que tal ha sido el compromiso del internacional español con el club de Mestalla que éste llegó a rechazar al Real Madrid. “Es un halago que un equipo como el Madrid haya ido detrás de mí. Es cierto que hubo interés, pero pensaba que aún era joven y decidí seguir apostando por el Valencia porque es mi casa y creo que hice bien”, admitía José Luis Gayà en su día. ¿Rechazará ahora a Barcelona y a Atlético de Madrid por el conjunto che?