Gayà es uno de los jugadores que Laporta quiere llevar al Barcelona

Joan Laporta ha regresado a la presidencia del conjunto azulgrana en un momento en el que las arcas del club están muy mermadas. Por ello, el Barcelona buscará fichar a la baja este verano, algo que ya hicieron el pasado en el Valencia equipos como el Villarreal, el Manchester City o el Leeds. Este último se llevó a Rodrigo Moreno por 30 millones pese a que su cláusula era de 120, lo que ha animado al Barcelona a sumarse a la puja por José Luis Gayà.

La primera opción del equipo blaugrana era Juan Bernat dado que éste termina contrato al final del presente curso y su fichaje no supondría coste alguno. No obstante, parece que el lateral zurdo de 28 años renovará con el PSG. Cabe señalar que si el Barcelona está buscando a un futbolista en esta demarcación es porque, a día de hoy, Junior Firpo no es una alternativa a Jordi Alba para Ronald Koeman, por lo que el Barcelona buscará hacer caja por el ex del Betis y fichar a un nuevo lateral zurdo. Esto ha llevado al Barcelona a reactivar su interés por José Luis Gayà; y es que, según la prensa catalana, el internacional español podría salir del Barcelona por una cantidad cercana a los 15 millones de euros.

Gayà y los otros objetivos de Joan Laporta para el Barcelona

Además de a José Luis Gayà, Joan Laporta quiere fichar a Sergio Agüero para el Barcelona. Esto es algo de lo que ya hablamos en LAOTRALIGA y que ahora ha confirmado Ibai Llanos a Jordi Évole. Si el delantero de 32 años se ha convertido en una opción para el Barcelona es porque termina contrato con el Manchester City y su fichaje no supondría coste alguno. Además, dada su buena relación con Messi, reclutarle podría servir para retener a Leo. El que seguro cambiará el Manchester City por el Barcelona es Eric García, que no ha renovado con el club inglés para poder regresar al conjunto azulgrana.