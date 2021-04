Peter Lim sueña con llevar a Mourinho al Valencia

El Tottenham ha destituido al portugués y éste quiere regresar a los banquillo cuanto antes. De momento, José Mourinho ya ha sido relacionado con dos equipos, con el Celtic de Glasgow y con el Valencia.

En el caso del conjunto che, tal y como hemos contado en LAOTRALIGA, Javi Gracia no seguirá. José Mourinho ya fue ofrecido por su agente, Jorge Mendes, al Valencia cuando el club de Mestalla prescindió de Marcelino. Peter Lim llamó personalmente al luso; sin embargo éste terminó declinando la oferta. Y es que, José Mourinho, seguía soñando por aquel entonces con volver a entrenar al Real Madrid.

Ahora también parece poco probable que The Special One acepte hacerse cargo del Valencia por su delicada situación económica. El conjunto che necesita ingresar 26 millones de euros, por lo que volverá a hacer caja con algunos de sus jugadores más destacados. Por su parte, los fichajes llegarán en calidad de cedidos o a coste cero, por lo que el Valencia no está en disposición de ofrecer un proyecto atractivo para Mourinho, al menos por el momento.

Las alternativas del Valencia a Mourinho

Si bien el club de Mestalla lo intentará con José Mourinho, en la capital del Turia piensan en Diego Martínez como su principal alternativa. Habrá que ver pues si éste opta por seguir en el Granada o por iniciar una nueva aventura. De ser así, el Getafe también ofrecería su banquillo a Diego Martínez, lo que convertiría a José Bordalás en una alternativa para el Valencia. Por último, como suele ser habitual en estas situaciones, Míchel también suena para el conjunto che.