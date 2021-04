Tomas Vaclík, entre las opciones que baraja el Valencia para reforzar su portería

Tal y como venimos contando en LAOTRALIGA, Cillessen es uno de los jugadores por los que el conjunto che está dispuesto a hacer caja este verano. Y es que el guardameta de 32 años tiene una de las fichas más elevadas de su plantilla. Es por ello por lo que el Valencia ya peina el mercado en busca de un recambio y la de Tomas Vaclík es una de las opciones que maneja.

El guardameta de 32 años termina contrato con el Sevilla y su fichaje no supondría coste alguno, lo que se valora positivamente en la capital del Turia. Además, Tomas Vaclík se mostraba recientemente dispuesto a seguir en LaLiga Santander, por lo que podría ver con buenos ojos una oferta del Valencia. “¿Seguir en LaLiga? Sí, lo deseo. Es uno de los mejores campeonatos del mundo. Mi familia y yo nos hemos acostumbrado a vivir en España. No estoy en contacto con ningún club en este momento, pero creo que aún queda mucho tiempo por delante. Mi agente me mantiene informado”, declaraba el checo.

De momento, el primero en mover ficha por Tomas Vaclík ha sido el Mónaco, que negocia con su agente las condiciones de su contrato. Vaclík, por su parte, pretende firmar por al menos tres temporadas, por lo que un acuerdo de larga duración le acercaría al Valencia.

Predrag Rajkovic, la alternativa a Tomas Vaclík del Valencia

De no ser así, el conjunto che tiene a Predrag Rajkovic en la recámara. No obstante, el serbio de 25 años tiene contrato hasta 2023 con el Stade de Reims, por lo que el Valencia sí debería hacer frente a un traspaso si quiere fichar a Rajkovic.