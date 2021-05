Piqué y su menaje a Paula Badosa, la ex de Broncano que brilla en Madrid

La tenista de 23 años ha alcanzado las semifinales del Mutua Madrid Open, donde ha caído con la favorita para alzarse con este torneo, Ashleigh Barty. Las buenas actuaciones de Paula Badosa han sido muy aplaudidas y, entre los apoyos que ha recibido, destaca el de Gerard Piqué, que le ha enviado un mensaje.

Cuestionada al respecto tras su partido de cuartos, la tenista decía sobre el central del Barcelona: “Sigue mucho el tenis. Está con la Copa Davis. Gerard me escribió y me felicitó. Como es un gran seguidor del tenis se alegra mucho y se lo agradezco”. “Soy fan del Barça. Es un jugador al que he seguido, es catalán y me hace ilusión”, añadía Paula Badosa sobre Piqué.

Paula Badosa, que es la ex de David Broncano, se instaló en Madrid en otoño de 2020. Desde entonces trabaja en la capital de España con su nuevo entrenador, el extenista Javier Martí.

Paula Badosa se ha despedido entre lágrimas de Madrid

La australiana Ashleigh Barty, número uno del mundo, se clasificó para la final del torneo de tenis de Madrid al ganar por 6-4 y 6-3 a la española Paula Badosa, que entró en el cuadro por invitación y llegó hasta la penúltima instancia con un juego de fantasía.

De igual a igual disputaron el primer set Barty y Badosa, 61 puestos por detrás de aquella en la clasificación mundial pero pletórica de confianza tras su semana grande en Madrid. Ya le había ganado la española a la australiana en su único enfrentamiento anterior, esta misma temporada en Charleston.

Tras una batalla pareja en la primera manga, Badosa concedió tres pelotas de set con su servicio, que finalmente perdió con una doble falta.

Aunque la española nacida en Nueva York ya había dado muestras durante el torneo de saber sobreponerse a cualquier circunstancia, la seguridad que mostró la número uno en el segundo set se levantó como un muro ante Badosa. Valiente hasta el final, salvó una bola de partido con una audaz subida a la red, pero no pudo hacer nada más.

Salió de la pista entre lágrimas, abrumada por tantas emociones vividas esta semana en la Caja Mágica. Badosa era la primera española en llegar a semifinales en la historia del torneo de Madrid.

En su paso triunfal por el cuadro, en la primera ronda superó a la checa Barbora Krejcikova, 39 del mundo, en la segunda a la suiza Jil Teichmann (40), en la tercera a la letona Anastasija Sevastova (54), procedente de la fase previa, y en cuartos de final a la suiza Belinda Bencic, octava cabeza de serie.