El presidente del Celta confirma que el club intentará fichar a Franco Cervi

El extremo argentino Franco Cervi, futbolista del Benfica, sigue siendo una de las prioridades del Celta de Vigo para reforzar su plantilla de cara a la temporada 2021-2022, que tiene pensado afrontar con cinco caras nuevas siempre que no se produzcan salidas inesperadas.

“Seguimos negociando por él porque es un futbolista que le gusta al míster, a la dirección deportiva y a la directiva. Con el jugador estamos de acuerdo, ahora falta dar nuevos pasos para cerrar la operación. Y en eso estamos. Pero sí nos gustaría contar con Cervi”, admitió el presidente Carlos Mouriño, en su larga comparecencia ante los periodistas.

Avanzó que trabajan en la llegada de “un mínimo de cinco” futbolistas para reforzar al equipo que dirigirá Eduardo ‘Chacho’ Coudet, a quien le queda un año más de contrato aunque no descartan ampliar dicha vinculación si las dos partes quieren.

“El contrato está cerrado desde que vino. ¿Se puede hacer otra cosa? A lo mejor sí, pero ahora no es el momento. Nos sentaremos a hablar para ver si queremos continuar más tiempo o parar ahí”, puntualizó.

Más dudas dejó sobre la renovación del director deportivo, Felipe Miñambres, que finaliza contrato el próximo 30 de junio: “Tiene contrato hasta esa fecha y, a partir de ahí, analizaremos con mucho detalle todas las consecuencias que puedan tener unas decisiones u otras”.

Dijo que pelearán por ampliar las cesiones de Jeison Murillo (Sampdoria) y Aarón Martín (Mainz 05) si consiguen “unas condiciones favorables”, negó que hayan llegada ofertas “firmes” por jugadores y consideró injusta la ausencia de Iago Aspas de la convocatoria de Luis Enrique Martínez.

“Es difícil de entender que no vaya a la Selección. Es algo que reclama toda España”, afirmó Mouriño, para quien el capitán celeste Hugo Mallo se merece una oportunidad: “No sé qué lateral derecho ha hecho mejor temporada que él, no lo sé”.