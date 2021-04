Iago Aspas se ofrece para volver a la Selección

El delantero de 33 años del Celta de Vigo no renuncia a estar con España en la próxima Eurocopa pese a que se ha caído de las últimas convocatorias de la Selección. Así lo ha reconocido el propio Iago Aspas en la última entrevista que ha concedido.

“Trato de hacerlo lo mejor posible en mi club y ponerle las cosas difíciles al seleccionador y luego él decide. Obviamente me hace ilusión ir, siempre lo he dicho. Para los méritos que he logrado las últimas temporadas, a lo mejor, no he tenido la continuidad en la Selección que me gustaría y que he merecido. Tengo que seguir trabajando para ver si tengo más oportunidades”, ha dicho el de Moaña al ser cuestionado por la Selección en Radio MARCA.

No obstante, Iago Aspas ha querido señalar sobre Luis Enrique: “A veces es difícil el valorar el merecer estar o no. Hay muchísimos jugadores muy buenos en nuestro país y la papeleta jodida es para el seleccionador. Cada uno haríamos una lista distinta”.

Iago Aspas y el mejor delantero español del momento

El delantero del Celta de Vigo también ha sido preguntado sobre quién era, para él, el mejor delantero español actualmente. “Es Gerard Moreno. No solo por esta temporada, ya el año pasado hizo una muy buena y esta tanto en Liga como en Europa League, que están en semifinales, está haciendo una gran temporada”, ha reconocido un Iago Aspas que sueña con formar junto al futbolista del Villarreal la dupla de atacantes de la Selección.