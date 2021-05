Luis Enrique explica la ausencia de Sergio Ramos: “Busco beneficio del grupo”

Deportes

Luis Enrique Martínez, seleccionador español, explicó las razones por las que ha prescindido del capitán Sergio Ramos para la Eurocopa 2020, al considerar que el central madridista no está en “las condiciones adecuadas” al no haber competido en lo que va de año, y le recomendó que sea “egoísta” para poder regresar pronto.

El seleccionador comunicó a Sergio Ramos su decisión en una llamada telefónica en la noche del domingo, “correcta y educada”, horas antes de desvelar la lista de 24 elegidos en La Ciudad del Fútbol. Consciente de la repercusión de la decisión adoptada, Luis Enrique dio su explicación antes de iniciar su rueda de prensa.

“Mención especial a Sergio Ramos, nuestro capitán, que he decidido que no venga porque no ha podido competir desde enero en las condiciones adecuadas, ni ha podido entrenar con el grupo. Ayer por la noche se lo comuniqué, mantuve una conversación telefónica con él. Es difícil y duro. Alguien que ha estado siempre al máximo y puede volver ayudar a la selección en el futuro”, afirmó.

“Es una decisión complicada pero busco siempre el beneficio para la selección y el grupo. Le recomendé que fuese egoísta, que piense en él para recuperar su nivel y volver a jugar en su club y en la selección”, añadió sin cerrar la puerta a su regreso para la fase final de la Liga de Naciones o el Mundial 2022.

Admitió Luis Enrique que las lesiones y situaciones como las que ha sufrido Sergio Ramos provocan que no pueda disponer de su lista deseada para encarar la Eurocopa, pero reconoció que no tenía esperanzas de que en el tiempo que resta hasta el inicio del torneo Ramos fuese a mejorar tras encadenar varias lesiones.

“Me gustaría que estuviese aquí. Había una posibilidad de que se pudiese recuperar hasta la competición pero lo veo poco probable ya que no ha podido competir en los últimos meses”, dijo.

El seleccionador no quiso desvelar nada de la llamada telefónica y solamente afirmó que fue “una conversación muy educada y correcta, de muchísimo respeto”, que recordó siempre ha mostrado públicamente con elogios al futbolista con más internacionalidades en la historia de la selección. “Mi reconocimiento y admiración hacia él siempre ha sido clara, pero me tengo que basar en lo que consideramos mejor para la selección”.

“Cualquier cosa relacionada con Ramos, cualquier decisión que tomara, generaría polémica. Cuando le ponía 90 minutos porque no descansaba, cuando lo ponía poco porque era feo y era para sumar una internacionalidad. Sé el ruido mediático que afecta al seleccionador, lo acepto y espero que no afecte al equipo que está preparado para competir, ese es mi objetivo”, admitió.

La ausencia de Ramos en la Eurocopa no tiene que ver, según explicó Luis Enrique, con la decisión que se tome para los Juegos Olímpicos, que el jugador también quería disputar. “No soy quien para decidir nada que concierna a los Juegos, para eso hay un seleccionador como Luis de la Fuente”.

El seleccionador descartó que para tomar una decisión que confesó ha “meditado muchísimo”, tuviese algo que ver lo ocurrido en la última concentración, cuando jugó recién recuperado de una lesión sin ritmo de competición ante Grecia y por sumar una internacionalidad, los últimos cinco minutos ante Kosovo.

“No ha tenido nada que ver”, descartó. “Eran situaciones diferentes, venía de no ir convocado con el Real Madrid, jugó la primera parte como habíamos hablado y no jugó hasta Kosovo cinco minutos con la mala suerte de que se lesionó. Ha tenido influencia lo de antes de esa concentración y que después su participación con su equipo, al no tener minutos, ha ido a peor. Eso es lo que ha sido determinante”, sentenció.