La Resistencia se burla de Iago Aspas tras quedarse fuera de la lista para la Eurocopa

Pese a que la ausencia de Sergio Ramos y la decisión de Iñigo Martínez de no ir con España han eclipsado todo lo demás, en La Resistencia se han acordado de un viejo amigo del programa. Y es que aunque Iago Aspas ha anotado 14 goles con el Celta de Vigo esta temporada. Además, el de Moaña ha sido el máximo asistente de LaLiga Santander con 15 pases de gol, números que no le han servido para entrar en la lista de Luis Enrique para la Eurocopa.

La Resistencia, fiel a su estilo en redes sociales, se ha burlado hasta en tres ocasiones de Iago Aspas. Publicada la lista de convocados para la Eurocopa por parte de la Selección, comentaba: “Iago Aspas consultando la lista de convocados”. Luego, junto a un vídeo del delantero en el programa, añadía: “Iago Aspas no llega al avión”.

Por último, la Resistencia simulaba un SMS de Luis Enrique a Iago Aspas en el que el seleccionador le invitaba a decirle adiós.

SMS de Luis Enrique a Iago Aspas pic.twitter.com/qkRzuPL46k — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) May 24, 2021

Iago Aspas se había ofrecido para ir con la Selección a la Eurcocopa

“Trato de hacerlo lo mejor posible en mi club y ponerle las cosas difíciles al seleccionador y luego él decide. Obviamente me hace ilusión ir, siempre lo he dicho. Para los méritos que he logrado las últimas temporadas, a lo mejor, no he tenido la continuidad en la Selección que me gustaría y que he merecido. Tengo que seguir trabajando para ver si tengo más oportunidades”, decía recientemente el futbolista de 33 años al ser cuestionado al respecto.

“A veces es difícil el valorar el merecer estar o no. Hay muchísimos jugadores muy buenos en nuestro país y la papeleta jodida es para el seleccionador. Cada uno haríamos una lista distinta”, agregaba Iago Aspas.