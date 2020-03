Este es el mensaje de Jessica Goicochea tras la paliza de su novio (y representante)

View this post on Instagram

María Pombo acaba de subir estos stories. Primero subió la foto de la derecha, la borró y subió la de la izquierda y a continuación procedió a dar explicaciones. . Deslizando podéis ver la continuación de los stories. . Hace unos días, en un directo, River empezó a hablar de por qué no se llevaban con María Pombo. El tío, como no tiene pelos en la lengua, dijo que se metió en una pelea entre Jess y River. La verdad es que River se dedicó a soltar mil perlitas en sus directos de Instagram, sobre todo hacia el círculo de amistades de Jess y en este caso le tocó a María Pombo. También lo hizo con Nicole Parra, Alex Saint... Siempre alegando que le tenían envidia a Jess, que eran unos falsos... Vamos, siempre intentando meter basura. . Pues María Pombo hoy ha decidido pronunciarse, cosa que se agradece aunque a lo mejor no es el momento indicado. Pero por lo menos vamos teniendo más noticias sobre la realidad de este tema, tan triste y tan trágico, por el que nadie debería pasar. . Muchísima fuerza y ánimo 💜💜 no estás sola @goicoechea ninguna estáis solas 💜💜💜