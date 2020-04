QuedateEnCasa: 7 tips para mantener la mente fuerte en tiempos de coronavirus

Cuidar nuestra alimentación y practicar deporte en estos días de cuarentena, que ya alcanzan prácticamente la treintena, es muy importante, no queremos que tras el aislamiento nuestro cuerpo se vea debilitado. Pero, ¿y nuestra mente? Con frecuencia olvidamos que la salud psicológica también puede verse debilitada durante este confinamiento, incluso más que la física.

Por eso, es momento de relajarnos, de no pensar demasiado (aunque resulte complicado), de intentar estar animados y positivos, porque sentirse bien con uno mismo, más en estos tiempos, resulta vital. Katy Sainz (@katysainz), experta en yoga y meditación y embajadora de Vitamin Well, nos ha enseñado las claves idóneas para conseguir mantener la mente fuerte en estos tiempos donde el coronavirus protagoniza nuestras vidas. ¡Toma nota!

1. Al despertarnos, antes de salir de la cama, pensar en las cosas buenas de la vida y recordar que tenemos que estar agradecidos de estar aquí.

2. Una ducha para comenzar el día es un chute de energía, ponte una playlist de música con sonidos la naturaleza.

3. Siéntate en tu esterilla en postura de meditación, llevando la atención a tu respiración y escuchando lo sonidos de la naturaleza que están sonando. No le des vueltas a nada, solo limítate a tu respiración y el sonido relajante que te transportará. (Intenta hacerlo diez minutos y finaliza cantando tres oms.)

4. Ya puedes desayunar, prepara algo especial que te haga sentir bien y disfrutar de la comida y a comenzar tu rutina diaria.

5. Si tienes que teletrabajar piensa que son tu horas de desconexión y si no es tu caso, dedícate más tiempo y comienza a practicar yoga.

6. Una sesión de treinta minutos te ayudará a estar más en equilibrio y sentirte conectado. Si tienes la suerte de tener jardín camina descalzo y conecta con la tierra, en caso de que no tengas, no pasa nada abre la ventana, ventila tu habitación tu salón y respira el aire nuevo que entra, cierra los ojos y siente como al inhalar te purificas y al exhalar sacas todo lo que no quieres: miedo, agobio, ansiedad, todo lo negativo…

7. Elige tu mantra y repítelo: “Estoy bien, todo va a estar bien. Estoy en paz, estoy sano. Gracias”