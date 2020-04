¿Qué vas a cenar hoy? Esta es la receta de tarta de fuet con patata soufflé que triunfa en Instagram

Los que ya me conocéis sabéis que el tartar de fuet es un clásico en mi cocina, pero esta vez no he querido que esté solo. Lo he acompañado de unas deliciosas patatas soufflé.

Esta receta es ideal para los días de confinamiento, solos o acompañados, con niños o sin ellos. Es rápida, fácil y con pocos ingredientes. Puede ser un aperitivo, un entrante o un plato principal. Ésta y otras recetas las encontraréis en mi blog y en mi cuenta de instagram @art_by_sue

INGREDIENTES (para 4 personas)

Tartar:

· 1 fuet muy tierno.

· 5 g de cebolleta.

· Perejil u orégano fresco a elegir.

· 1/4 de diente de ajo sin germen.

· 1 cucharada rasa de aceite de oliva puro vírgen extra.

· 1 cucharadita de café de pasta de trufa.

· La carne de 1/2 tomate pelado y sin simiente.

· Pimienta y sal maldon.

· Pimentón dulce o picante, a elegir.

Patatas soufflé:

· 2 patatas “viejas” medianas: contienen menos cantidad de agua.

· Aceite de oliva.

· Sal.

ELABORACIÓN

Tartar:

Quitar la piel sólo de 1/2 fuet. Trocear con un cuchillo. Introducir en un robot o picadora 1/2 fuet troceado y los demás ingredientes excepto la sal y el pimentón. Triturar y apartar en un bol.

Triturar el otro 1/2 fuet con piel para conservar el "bouquet" y sin añadir nada más, hasta textura de tartar, no excesivamente triturado (para que no quede textura tipo "paté"). Unirlo con la mezcla anterior.

En un plato, bandeja o pizarra, a vuestra elección, disponer de un molde para emplatar que puede ser circular, cuadrado o rectangular. Poner la mezcla en su interior, prensar para conseguir compacidad y retirar el molde. Espolvorear pimentón y sal maldon (opcional).

Patatas soufflé:

Pelar y cortar las patatas. Limpiar con un paño (no lavar).

Hacer láminas en forma de rectángulo de unos 3 milímetros de grosor (mandolina).

Secar la patata con papel absorbente y dejarlas un rato sobre él para que el papel absorba la humedad.

Se hace una fritura a 120º hasta que estén prácticamente pochadas y se pasa a otra fritura rápidamente con el aceite a 180º.

De esta manera cada lámina de patata se suflará o lo que es lo mismo, se hinchará quedando hueca por dentro y crujiente por fuera.

Escurrir el exceso de aceite, salar a gusto y servir.