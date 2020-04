Sara Carbonero tiene el vestido de rayas (y punto) de Zara más bonito para estar en casa

Por mucho que sigamos en casa confinados en esta cuarentena por coronavirus en España, eso no se supone que no nos sigamos vistiendo como si fuéramos a salir a la calle. Ya os hemos repetido varías veces durante este mes que los psicólogos aconsejan seguir vistiéndonos como si fuéramos a seguir con nuestra vida normal para que el ánimo no decaiga. Y eso es lo que hace Sara Carbonero desde su cuarentena en Oporto. ¿Sábado con faldas y a lo loco? Sara ha aprovechado el fin de semana para estrenar uno de los vestidos más bonitos de la nueva colección de Zara. ¿Aún no lo has fichado? ¡Se va a agotar! Y es que recordamos que Zara sigue funcionando en su web, puede seguir comprando y que te llegue ahora a casa o aplazar el envío para cuando termine la cuarentena.

Se trata de este vestido largo de punto de rayas con escote amplio y manga larga. Un diseño que ha enamorado a Sara Carbonero y a nosotras también. De momento está disponible en todas las tallas menos en XS, por un precio de 29,95€.

Además, no nos puede gustar más como se lo hemos visto combinar a Sara Carbonero en sus stories de Instagram. De la forma más sencilla y en tendencia, con un par de zapatillas Converse altas en color negro. ¡Lookazo, Sara!