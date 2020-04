¿Brownie solidario? Esta es la receta (más dulce) de María Pombo que está triunfando en Instagram

¿Aún no has hecho una receta dulce durante esta cuarentena por coronavirus en España? ¡Pues eres una especie en extinción! Y clara muestras de ello es que la levadura, harinas, maicenas, etc... ¡Están agotadas en todas las tiendas! Y es que la fiebre de Instagram por hacer la receta más rica y bonita es un hecho. Por eso, nos ha encantado la iniciativa solidaria a la que se ha unido María Pombo con este brownie solidario. ¿De qué se trata? ¡Atenta!

Os presentamos la Receta Oreo con Alma, de la mano de la ONG Educo y Oreo que tiene como objetivo conseguir 10.000 menús (compuestos por desayuno, comida y cena) para niños en riesgo de pobreza o exclusión social. El reto es muy sencillo: replica la receta solidaria como ha hecho María Pombo, súbela a IG mencionando a Oreo, y Oreo donará a través de la ONG Educo 10 menús (desayuno, comida y cena) para niños que lo necesitan.

Receta Oreo con Alma

Ingredientes:

• 115 g de mantequilla.

• 180 g de azúcar moreno.

• 3 Huevos M.

• 120 g de harina.

• 140 g de chocolate negro troceado.

• 2 cucharadas de cacao en polvo sin azúcar.

• 10 Oreo.

Pasos:

1. Precalentamos el horno a una temperatura de 180ºC.

2. Derretimos el chocolate troceado con la mantequilla en un cazo grande al fuego.

3. Retiramos del fuego e incorporamos a la mezcla los huevos y el azúcar.

4. Batimos muy bien hasta conseguir una mezcla homogénea y le añadimos el cacao en polvo y la harina. ¡Mezclamos bien!

5. Añadimos las Oreo troceadas.

6. Vertemos la mezcla en un molde apto para horno.

7. Horneamos a 180ºC durante 25 minutos.