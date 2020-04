Si eres amante del 'brilli brilli’, el bañador (con sello español) de Amelia Bono se va a convertir en tu nueva obsesión

Las novedades de trajes de baño para este verano ya están sobre la mesa. Zara, Mango, Oysho y compañía ya han sacado toda su artillería mostrando a su público más fiel qué tendencias van a arrasar los próximos meses en las playas y piscinas (o en nuestro propio hogar si finalmente la crisis obliga a mantenerlas cerradas). Hemos visto bañadores con todo tipo de estampados, de cortes asimétricos, atrevidos bikinis de tiras, en llamativas tonalidades, para disimular barriga (o brazo)... ¿Lo último? Una espectacular opción que adorará (además de La Vecina Rubia) cualquier amante del brilli brilli.

Ha sido Amelia Bono a través de su perfil de Instagram, y con baile de TikTok incluido, la que nos ha descubierto esta nueva pieza que nada más verla se ha situado en nuestro top 3. “Acabo de recibir la nueva colección de mis bañadores 🩱 favoritos.... Y claro, me he venido arriba!!!!!”, escribía la it girl.

La elección de Bono es un bañador de tejido de lúrex, en tono púrpura, uno de los más exitosos de la temporada, con gran escote tanto en la zona delantera como en la trasera, y detalle de volante en los hombros con el que resulta fácil disimular espalda y brazo, una parte que muchas adorarán y que sienta ¡tan bien!

El diseño en cuestión, bautizado como Montecarlo, pertenece a la firma española de moda de baño llamada Bo-Star Swimwear, una de las favoritas de las influencers. Por fortuna, el bañador todavía está disponible en la web de la firma por 90 euros, y no solo eso, aquellas que no estén convencidas en elegir este tono, podrán optar por otro de los tantos que ofrece la firma, desde azul noche, negro, rosa o tono champagne. ¿Lo vas a dejar pasar?