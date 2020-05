Salida BEAUTY del confinamiento: el paso a paso para una piel radiante

La desescalada acaba de comenzar y ya estamos pensando qué looks llevaremos, cómo arreglaremos los destrozos que hayamos hecho a nuestra melena y cómo vamos a preparar nuestra piel para estar más guapas que nunca. Ahora, más que nunca conviene desarrollar una rutina de belleza para que el golpe de la operación salida no cause en ella los mismos efectos que en su día produjo la cuarentena.

Aumentar las defensas de la piel

¿Cómo? Con ingredientes como la ectoína, que vuelve la piel más fuerte y resistente. “La ectoína es una sustancia que producen unas bacterias halófilas que viven ambientes austeros y con condiciones extremas. La ectoína hace que el sistema inmune esté más preparado al optimizar la síntesis de células de Langerhans (las que forman este sistema) y con ella se permite una mayor resistencia y menor tendencia a quemarse”, explica Elisabeth San Gregorio, directora técnica de Medik8.

Así, te recomendamos el Advanced Day Total Protect de Medik8 que, además, posee SPF con filtros de alta calidad y extracto de semilla de cacao teobroma, que protege de los efectos de la luz azul. Está a la venta en Medik8.es y tiene un precio de 74 euros.

Del mismo modo, conviene incluir en la dieta suplementos alimenticios que apoyen el sistema inmune y que hagan que la piel esté más resistente a los radicales libres, explica Raquel Gonzalez, directora de educación de Perricone MD. “La dieta es una parte fundamental para que la piel sea resistente a estos cambios bruscos, mejorando su barrera y reforzándola con ingredientes ricos en antioxidantes, como los frutos rojos o el té verde, ácidos grasos como el Omega 3 (presente en el salmón), o con proteínas de alta calidad y bajo contenido en grasa”, dice la experta.

Por estos motivos, te recomendamos Perricone MD Super Berry con Açai contiene polvo de frambuesa y grosellas, fitonutrientes con gran poder antioxidante y antiinflamatorio para la piel y el organismo. Posee arándanos, energizantes gracias a la entrega de dopamina, y açai, rico de nuevo en antioxidantes, pero también en grasas saludables y fibra. Está disponible en Perriconemd.es con un precio de 76 euros.

Protección Solar

Tener una piel fuerte no implica que sea omnipotente, y tarde o temprano los rayos UV acaban incidiendo en ella, aunque tarden más en conseguirlo. Siempre será imprescindible pisar la calle con protección solar, especialmente tras esta cuarentena, cuando muchos han probado con principios que, aunque sean grandes antiage, son sensibilizantes, como la vitamina A o los hidroxiácidos.

Te recomendaos Mineral Shield de Omorovicza contiene protección SPF30 con filtros minerales a partir de óxido de zinc y dióxido de titanio. Se enriquece con vitamina C y con un concentrado que potencia la regeneración de la piel (Healing Concentrate de Omorovicza). Se puede encontrar en Purenichelab.com con un precio de 105 euros.

Lípidos

Uno de los efecto que produce el sol es una bajada sustancial en los niveles de la hidratación de la piel. Del mismo modo, agentes como la contaminación penetran en la piel depositando impurezas y actuando como agente pro-envejecimiento. Estos aspectos y otros similares se pueden solucionar si la piel tiene su barrera protectora intacta. “Todas las pieles necesitan un nivel adecuado de lípidos. Las pieles grasas suelen tener más y las secas menos. Esos lípidos o grasa que genera la piel son imprescindibles porque crean una capa que protege e impide que pierda su agua”. Comenta Bella Hurtado, directora de educación de Aromatherapy Associates. Es por ello que no solo no hay que huir de productos oleosos, sino incorporarlos a la rutina de manera natural, apostando por aceites que no conducen al acné y dejan la piel con aspecto seco.

Te recomendamos Aromatherapy Associates Hydrating Revitalising Face Oil, que posee aceites de primera prensa con extracto de rosa regeneradora, geranio -aporta energía a la piel, y pachuli antifúngico y antiinflamatorio. Se puede comprar en Purenichelab.com por 64 euros.

Evitar irritaciones

En palabras de Estefanía Nieto, directora técnica de Omorovicza “en esta época, es mejor no investigar tanto con nuevos principios, porque la piel está pasando por muchos cambios y es casi mejor apostar por los activos que más necesita, con rutinas concretas y específicas, evitando principios irritativos como puedan ser los hidroxiácidos”. Activos que, además, la vuelven más sensible y pueden afectar, justo, la barrera lipídica que mantiene la hidratación de la piel. En este sentido, “es mejor decantarse más por principios calmantes que por aquellos que estresen el tejido. La piel se refuerza cuando está tranquila y se estresa cuando se activa con principios como los retinoides. Esto no es malo en épocas en las que está en condiciones óptimas, pero la situación actual está alterando mucho las pieles”, analiza Valeria Navarro, directora técnica de Boutijour.

Te recomendamos Lotus Water Calming Mask de Boutijour alivia del estrés gracias al loto de agua y otros activos con función relajante e hidratante. Se puede encontrar en SMThebeauty.com y el precio de la caja de cinco mascarillas es de 44 euros.

¿Quién dijo maquillaje?

Todo apunta a que, tras el confinamiento, la tendencia de la mascarilla protectora sustituirá a la del maquillaje, sobre todo de labios, que será mejor no llevar maquillados si no se quiere dejar dicha mascarilla como una obra de arte expresionista. “En este sentido, lo más lógico es apostar por los productos de tratamiento con color, cuyo pigmento penetra mejor en la piel, evitando de este modo manchar”, comenta la especialista de Perricone MD. Por otro lado, lo que sí que se podrá destacar más serán los ojos. “Tengamos en cuenta que las pestañas llevan casi dos meses protegidas de los agentes externos, para ello deberemos maquillarlas con productos que tengan en cuenta la salud de la piel y la traten con delicadeza, al tiempo que la protegen de radicales libres, contaminación, etc.”, explica Diana Suárez, de RevitaLash Cosmetics.

Te recomendamos Double Ended Volume Set de RevitaLash Cosmetics es una máscara resistente al agua, pero cuida la piel gracias a una composición de ingredientes botánicos. Al mismo tiempo, cuida las pestañas con el primer azul. El conjunto contiene péptidos, pantenol y antioxidantes. Se puede comprar en RevitaLash.es por solo 30 euros.

Además, Perricone MD No Foundation Serum es un suero con SPF20, neuropéptidos para combatir las arrugas, extracto de flor de margarita que iguala el tono de la piel y bisabolol, un antioxidante y aclarante. Incluye pigmento mineral que varía el tono según el pH de la piel para adaptarse completamente a ella. Se puede comprar en Perriconemd.es por 55 euros.

Con estos productos, estamos listas para hacer frente al desconfinamiento. ¿Y tú?