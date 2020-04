Vikika Costa nos cuenta cuáles son los pilares básicos para conseguir un cuerpo tonificado y sano

Lejos de lo que a priori puedas pensar, en este artículo no vamos a hablarte de los riesgos de convertirte en Hulk por levantar pesas o tomarte un batido de proteínas. Y no vamos a hablarte de esto porque esos riesgos no existen. Son mitos. De la misma manera que tenemos que empezar a pensar que contar calorías no nos ayuda en absoluto a llevar una alimentación sana y equilibrada; de la misma forma que tenemos que asumir que comer bien no es estar a dieta; y de la misma manera que tenemos que pensar que comer es sinónimo de nutrir el organismo y esto no es algo reñido con las emociones, así también tenemos que meternos en la cabeza que la nutricosmética y la suplementación deportiva son vías de apoyo. Son el complemento a unos adecuados hábitos de vida. Un plus de mejora que ni engorda, ni aumenta la masa muscular, ni daña nuestro hígado o nuestros riñones, ni nos va a generar dependencia.

De todas estas falsas creencias hemos hablado con Verónica Costa, más conocida como Vikika, referente número uno en estilo de vida saludable en España y una de las diez más importantes del mundo. Ella ha desarrollado, junto al grandísimo equipo de Amix, la línea Vikika Gold. Se trata de una gama de complementos alimenticios dirigida directamente a mujeres activas y conscientes de la importancia de seguir unos hábitos de vida saludables.

“Empecé a hacer deporte a los 14 años y a los 19 empecé a tomar suplementos”, nos dice Vikika. “Pero esto no es magia”, aclara. Garantiza que nada funciona sin una correcta alimentación y un entrenamiento adecuado. Además recuerda la importancia del descanso. “Los suplementos empezaron a ser una ayuda para mi cuando ya hacía en resto de cosas bien”, nos relata Vikika. Comenta que se dio cuenta de que un batido de proteínas no actuaba igual en su cuerpo que una pechuga de pollo, por ejemplo. Nos explica que estos preparados están compuestos de proteína aislada, con lo que el aporte diario recomendado queda garantizado si tomamos la dosis que se nos recomienda. Además, están diseñados para ser especialmente digestivos y para facilitarnos la vida.

La proteína es solo para hombres: la proteína engorda

El sentido de la suplementación para Vikika radica en el bienestar. Es una ayuda para que nos sintamos mejor y podamos entrenar con más energía. De esta forma podremos disfrutar más de la actividad física porque nos sentiremos con fuerzas. "La suplementación es un apoyo para las personas que quieren disfrutar del deporte”. Hasta ahora podríamos pensar que estos productos quedaban reservados en exclusiva para los hombres. “La propia industria es culpable de esto”, nos dice la experta. Y comenta que ahora la suplementación deportiva no persigue un físico antinatural sino todo lo contrario. El packaging de los productos que hasta ahora estaban en el mercado nos hacía pensar también que al tomar proteína engordaríamos. “No es cierto”, dice Vikika. “La proteína no hace que engordes. Es como tomar una pechuga de pollo pequeña y esto no le engorda a nadie”, sostiene. “Lo que te va engordar es el bollo que te vas a comer después”, dice con ironía. "Se ha creado un mito”, confirma.

Pero entonces ¿en qué se diferencian los suplementos alimenticios diseñados para hombres de los que van dirigidos a la mujer? ¡Sencillo! Por un lado en las dosis y por otro lado en sus componentes. Aunque hay ingredientes comunes, está claro que, como nos han explicado desde Amix, un producto de suplementación para la mujer nunca va a llevar un ingrediente que persiga un estímulo de testosterona. Sin embargo, hay ingredientes que son igual de buenos para hombres y mujeres. Es el caso de los polivitamínicos y las enzimas digestivas que nos proporcionan los porbióticos, por ejemplo. Esenciales para el mantenimiento de la salud de nuestra microbiota.

¿Qué le pasaría a Vikika si no tomara suplementos?

“Quizá me notaría más bajita pero lo más importante es la alimentación, el deporte y el descanso”, nos dice la deportista. “Los multivitamínicos me ayudan en épocas de estrés y los probióticos a evitar las malas digestiones”, comenta. “La parte estética no la considero algo tan importante”, afirma. Y nos dice que los suplementos “no son algo imprescindible”. Nos explica que, si tomarlo no es negativo, dejar de tomarlo tampoco lo es. Quizá perderíamos algo de tonificación porque, por ejemplo, nuestros niveles de colágeno no serían los mismos y quizá para mantener la misma energía y la misma forma física tendríamos que reestructurar nuestra dieta pero debemos recordar que los suplementos no son magia. Son un empuje.

No todo es proteína en la línea de Vikika

La línea de Vikika se divide en cuatro pilares: suplementos para mujeres que entrenan, productos de nutricosmetica con fines estéticos, productos de salud general y productos de salud digestiva. La experta confiere especial importancia dentro de estos últimos a los probióticos y enzimas por las demostradas conexiones que existen entre mente y cerebro. Este último aspecto también es digno de destacar porque supone una garantía de que los productos han pasado todos los controles sanitarios pertinentes y que las dosis de cada cual no son perjudiciales para la salud. Evidentemente, consultar con un experto previo consumo no está de más pero siguiendo las pautas de cada envase no tenemos que temer riesgo alguno. “Si las dosis no fueran adecuadas no nos dejarían sacar los productos”, nos dicen desde Amix. Y destacan que se mueven siempre en criterios de calidad y garantía.

Aunque Vikika reconoce que el lanzamiento de su línea no ha sido como se esperaba por la situación que atravesamos con la expansión de la pandemia del coronavirus, está satisfecha e ilusionada. Contenta por haber conseguido lanzar una línea para la mujer para suplir las necesidades con las que ha tenido que lidiar durante años. Un diseño bonito, práctico, cómodo y de calidad elaborado con productos naturales entre los que destacan la proteína de suero (procedente de la leche), la proteína de guisante, la proteína de soja o algas como la espirulina y la chlorella que nos ayudan a mantener un nivel óptimo de energía. Productos para prevenir la retención de líquidos, fortalecer huesos, músculos y articulaciones. También pelo, uñas y piel. Vikika Gold es una selección de los mejores productos de los herbolarios, las parafarmacias y las tiendas de suplementación deportiva con un diseño atractivo y garantía de seguridad que llegan a nuestras casas gracias a una de las entrenadoras más aclamadas dentro y fuera de España. ¿Lo vas a probar?