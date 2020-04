Así se arreglan el pelo las celebrities en tiempos de cuarentena

Después de decretarse el estado de alarma en nuestro país, el 14 de marzo, las peluquerías fueron uno de los pocos servicios que quedó inmune. Una esperanza para aquellas que pese a estar confinadas, deseaban verse bellas y veían en las peluquerías el escenario perfecto para salir de casa por unas horas. Pero tan solo un día más tarde, el Gobierno reculó y decidió que solo se mantendría el servicio a domicilio para garantizar la atención e higiene únicamente de las personas más vulnerables. Así que celebrities, famosas e influencers... ¡a peinarse cada una como pueda!

Rosalía y su flequillazo

La primera en animarse a coger la tijera y cambiar de look fue Rosalía. Las medidas de confinamiento le pillaron en Miami, por lo que la catalana se encuentra pasando estos días de cuarentena fuera de casa. Pero ni corta ni perezosa, y sin la supervisión de ningún peluquero, la cantante decidió apostar por el look de moda: el flequillo noventero. Recto, a la altura de las cejas y algo desmechado, este nuevo look de Rosalía fue aplaudidísimo en las redes sociales.

Úrsula Corberó, experta con la tijera

Otra que desveló sus grandes dotes con la tijera es Úrsula Corberó. La actriz, que se encuentra pasando la cuarentena en Buenos Aires junto a su chico Chino Darín, confesó en una videollamada para el programa ‘La Resistencia’ que se cortaba ella misma el flequillo. Tal y como contó, coge pequeños mechones, los peina con forma de tirabuzón y los corta ligeramente en diferentes niveles para conseguir un efecto despuntado y para que el flequillo no quede recto. Incluso se atrevió a hacerlo en directo para mostrar cómo lo hacía. Un truco que consigue ese peinado tan icónico de la actriz de ‘La Casa de Papel’.

Chenoa, una y no más

Chenoa sucumbió a la tentación de cortarse ella misma el pelo y quitarse unos centímetros de melena, pero en este caso no salió del todo bien. La artista hizo un directo en Instagram, en el que mostraba el desaguisado: un lado más largo que otro. La ex triunfita reconoció que no había sido buena idea coger la tijera, y aconsejo a sus fans por propia experiencia: “No os cortéis el pelo en casa”. Y se arriesgó, en pleno directo, a mejorar el corte que se había hecho gracias a los ánimos de los fans.

Najwa Nimri, se atreve con la maquinilla

La actriz de ‘La casa de papel’, Najwa Nimri, siguiendo en su línea atrevida, ha optado directamente por la maquinilla y un cambio de look radical. Tal y como mostró en su cuenta de Twitter, se ha rapado media cabeza. Un corte fresco y arriesgado, pero lo cierto es que se haga lo que se haga, a Najwa siempre le queda bien.

M dolían tanto las cervicales q m rape para poder masajearme pic.twitter.com/9BEfaJESDk — najwa (@Najwa_Nimri) March 25, 2020

Mar Torres, melena natural

Quien no sabemos si se ha quitado las extensiones y luce su pelo al natural o si realmente se ha cortado la melena es Mar Torres, la novia de Froilán. La influencer ha anunciado en Instagram este cambio de look y lo cierto es que tiene el pelo más corto que en fotos anteriores, aunque todo apunta a que podría haber decidido prescindir del pelo artificial.