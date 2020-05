Pilar Rubio tiene la sudadera más en tendencia (y rebajada) de Sandro para cuando la paciencia se acaba en este confinamiento

View this post on Instagram

Hoy es uno de esos días en los que, por decirlo de una manera “fina y educada”, la paciencia se me ha agotado. ¿¿¿Sabes cuando tienes que repetir todo cuarenta veces???🤨😉😂 Pues multiplícalo por 3. Que si vamos a larvarnos los dientes, que si empieza a comer por favor, que si no molestes a tu hermano, que si vamos a la ducha...🤬😇 Hoy ya han podido conmigo, así que me rindo... 👎🏼😂😂😂 Si quieren empezar con la sesión de Wrestling, pues adelante 🤷🏻‍♀️😰 PD: normalmente son buenísimos... #mamahastaelmismisimo