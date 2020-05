¿Puedo seguir llevando corbata durante la crisis sanitaria por coronavirus? Estos son los cambios en el mundo de la moda en esta desescalada

La ‘nueva normalidad’ esa de la que todos hablan pero nadie sabe como será está empezando a llegar. La desescalada en España ya es un hecho y algunos territorios ya han pasado hoy a la fase 1, pero no por eso tenemos que rebajar las medidas de precaución. Y si hay algo que está claro es que la moda no será igual después de esta crisis sanitaria. Un regreso a la ‘nueva normalidad’, al menos en gran parte, que va a estar marcado por las restricciones y pautas marcadas por Sanidad: escalonar horarios, distanciamiento, evitar grupos en el trabajo, el uso de mascarillas o el buen lavado de la ropa. Y en esto último, debemos ser muy rigurosos.

La corbata está en el punto de mira de todos, un complemento que no se lava en casa ha sido señalada como elemento peligroso en la transmisión de la Covid-19 por los expertos. Desde diversos ámbitos se planteaba esta semana la idoneidad de su uso por una cuestión de higiene y algunas empresas han pedido a sus trabajadores que de momento dejen de utilizar en sus looks de oficina. ¿Será el abandono definitivo de la corbata en el vestuario masculino?

Según los informes que ha publicado el Ministerio de Sanidad, el coronavirus puede sobrevivir entre uno y dos días en superficies como la ropa. Desde el sector textil se indica que la corbata esta hecha con materiales sostenibles y no está en contacto con ninguna zona sensible del organismo pero otros expertos indican que al situarse en el pecho puede ser víctima gota de saliva por tos o estornudos, por eso muchas empresas han pedido que no se utilicen.

El coronavirus podría impregnarse en la ropa del trabajo y ser el acceso de este para llegar a los hogares, por ello es vital desinfectar cada día las prendas utilizadas en tu jornada laboral, pues podría ser el acceso hacia los hogares. Entonces, ¿cómo debo lavar la ropa? Desde la startup Mr Jeff, compañía que ofrece servicios de tintorería y lavandería a domicilio, nos han dado cinco consejos que pueden resultar vitales para desinfectar estas prendas en casa. ¡Toma nota!

1. Utilizar mucha agua en cada lavado, a ser posible más de la habitual, y evitar los lavados con cargas muy grandes ya que es importante que la ropa tenga espacio para agitarse correctamente.

2. Utilizar más detergente del habitual en cada lavado, usando detergente liquido granular o de alta resistencia ya que retiene mejor la suciedad en suspensión y por tanto elimina mejor cualquier resto.

3. En el caso de que la ropa esté contaminada con aguas residuales, productos químicos u otros materiales tóxicos, utilizar un producto especial desinfectante en el lavado, como la lejía (con una taza en el ciclo de lavado es suficiente).

4. Si hay alguien enfermo en tu casa, además de la lejía, es importante lavar su ropa a altas temperaturas, al menos a 60C, para que el virus no pueda sobrevivir.

5. Si se tiene secadora, el secado a alta temperatura también ayudará a desinfectar la ropa, siempre y cuando esté limpia después del lavado. Otra opción, si no se tiene este electrodoméstico, es presionar con una plancha caliente, siendo especialmente útil para algunas prendas de algodón y ropa de cama.