Adiós al pelo encrespado con los tratamientos de pelo largo “obligados” de Vicky Martín Berrocal

Vicky Martín Berrocal ha desvelado a sus seguidores a través de Instagram Stories cuáles son los dos tratamientos de pelo que suele hacerse para alargar su melena y luchar contra el encrespamiento. La diseñadora ya nos había revelado hace tiempo que “se seca el pelo con aspirador”. Pero lo que no sabíamos, hasta ahora, es que se suele hacerse un tratamiento de alisado permanente cada cierto tiempo y que, además, suele ponerse extensiones. Así nos lo ha contado por medio de sus redes sociales.

El tratamiento Keratin Infusion al que recurre Vicky Martín Berrocal para luchar contra el encrespamiento es de Goa Organics. Una firma que solo emplea productos naturales y en la que confían ya muchas famosas e influencers. Los productos de Goa Organics para alisado permanente están disponibles en diferentes salones de belleza en las principales ciudades españolas. Son muy exclusivos pero los resultados son alucinantes y se prolongan muchísimo en el tiempo. El pelo no solo pierde su encrespado sino que gana brillo, suavidad y sedosidad. Si te lo haces, te garantizamos que los primeros días no podrás dejar de tocarlo. Si vives en Madrid, puedes hacerte el tratamiento de Vicky Martín Berrocal en Next Studio, en pleno corazón de la capital. El precio depende del largo de tu melena y su densidad.

Como te contábamos más arriba, los productos que se usan en el tratamiento Keratin Infusion de Goa Organics están hechos con productos naturales que respetan al 100% nuestra melena, de ahí que, inicialmente, desde la firma hicieran referencia al tratamiento como “alisado blanco”. Después de dos meses usando mascarillas caseras, Vicky Martín Berrocal ha considerado que la visita al salón para hacerse el tratamiento era “obligada”.

La diseñadora ha rematado su “día beauty” con sus extensiones. Y sí, dice que su visita a Playextension también es obligada. La también modelo suele presumir de un melenón de infarto y ahora conocemos sus secretos.