El ‘cut out’ es tendencia y así lo puedes llevar

Paula Echevarría, como otras famosas, hicieron del chandal una tendencia durante la cuarentena. Sí: “hicieron”. Porque ahora ya vemos la luz al final del túnel y lo que más nos apetece es lucir ese tipazo que hemos logrado a base de tanto entrenamiento en casa y tanta receta saludable que ha proliferado en las redes sociales. Así, una de las tendencias más cool y que se están haciendo virales en este momento, es el cut-out. Firmas como Gucci o Alexander Wang ya nos lo advirtieron.los cortes pisan fuerte este 2020 en versiones dispares. Se llevan las prendas que dejan al descubierto nuestra piel para dar a nuestros looks un toque femenino y sexy. Vestidos, camisetas, bodies… varios ítems que no te dejarán indiferente.

A continuación te mostramos varias opciones en veraniegos colores a los que ya no podrás resistirte. El Bershka las versiones cut- out son infinitas. Por eso, a continuación te proponemos varias opciones para que puedas sumarte a la tendencia esta temporada de primavera- verano 2020. ¿Lista?

Este vestido en rosa salmón de Bershka tiene un precio de 15,99 euros. Lo podemos llevar con cuñas de suela de sparto y bolso de rafia para crear un look sexy y relajado o bien llevarlo con ugly trainers de plataforma XL para construir un outfit muy Aitana Ocaña.

Para nuestras noches de verano necesitamos contar en nuestro armario con un LBD. El Little Black Dress de esta temporada estival llega, eso sí, renovado. Se llevan los cortes estratégicos y por eso este vestido de Bershka por 17,99 euros es un must have este año.

También se renuevan los bodies. Como sabes, el lima y el lila son los dos colores de moda de la temporada así que no hay razón para no hacerse con este body de Bershka que tiene un precio de 12,99 euros.

Un mono es una prenda obligada en todo armario estival. Y si es en blanco, más. Este diseño con escote fruncido y corte cruzado en el abdomen de Bershka tiene un precio de 19,99 euros y se ha convertido en nuestra fijación.

Te decantes por la prenda que te decantes, será un acierto, seguro. Ahora ya puedes gritar: “¡verano, ven a mi!"