Este es el atractivo look primaveral con el que Nuria Roca nos ha conquistado en ‘El Hormiguero’

View this post on Instagram

🧡🧡💋 Como hoy he tardado más de la cuenta os pongo morritos y os mando besos y fotitos de sobra ;)) #paratodoslosquemepreguntáispor el #lookhormiguero de anoche 👗El vestido es de @teohandlea 👢Los obtienes de @sam_edelman, me los compré fuera la temporada pasada... 👙Y el top de encaje es de @lei.1984 de hace tiempo... Ah! Y el💄que se me olvidaba es de @maccosmetics “retro matte liquid lipcolour rich&restless” 😅 #esperoqueossirvalainformación