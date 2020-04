Nuria Roca desvela su look rebajado post-cuarentena (y lleva cuadros y lentejuelas)

¡Ay! ¡Aquellos trucos de estilo de Nuria Roca! Con la cuarentena casi habíamos olvidado aquella ocasión en la que nos contó (por poner solo un ejemplo) cómo podíamos elevar rápidamente un total look black. Está claro que de un tiempo a esta parte este tipo de tips de estilo no tienen cabida a no ser que se trate de cómo vestirse en casa para estar de mejor humor, por ejemplo. Ahora lo que Nuria Roca nos recomienda, como en Semana Santa, son pelis y series para ver en casa. Sin embargo, como cada vez estamos más cerca del fin del confinamiento, la presentadora se animó ayer a mostrarnos por medio de su perfil oficial de Instagram qué look llevará cuando podamos salir de casa. Atenta porque la prenda estrella del estilismo de la presentadora... ¡está rebajada!

Lo que Nuria Roca se pondrá cuando podamos salir es una sobrecamisa de Essentiel Antwerp de estampado de cuadros y lentejuelas. Se puede llevar como chaqueta combinada con unos vaqueros o bien como vestido. Nuria Roca se decanta por la primera de las opciones y lo cierto es que también a nosotras nos parece más acertada. Pero al mirar el modelo original, la cosa cambia porque un cinturón no le viene a esta sobrecamisa nada mal. Mira:

La sobrecamisa de Nuria Roca está disponible en la web de la marca. Tenía un precio de 195 euros y ahora cuesta 97.50 euros. Está, nada más y nada menos que al 50% de descuento. Por eso, no puedes dejar pasar la oportunidad de hacerte con ella. Sus colores son altamente favorecedores y nos harán falta cuando podamos salir para dar un poquito de luz a nuestro rostro. En este sentido las lentejuelas que llevan en color pistacho serán también de gran ayuda. ¡Aún quedan tallas pero tienes que darte prisa!