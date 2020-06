Este es el truquito (definitivo) de las expertas para que el maquillaje aguante perfecto debajo de la mascarilla

View this post on Instagram

MAKEUP TIP💄 Que el uso de la mascarilla no impida que tu makeup aguante intacto y sin transferencia 😷 Aplica All Nighter de @urbandecaycosmetics para fijar tu maquillaje Comenta si ya lo has probado . Disponible en Sephora ❤️ #SephoraSpain #UDSpain