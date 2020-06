Marta Hazas sabe cuál es la mascarilla más bonita que triunfa en Instagram (y con filtro homologado para 300 lavados)

La mascarilla ha pasado de ser un producto sanitario a convertirse en el complemento de moda de 2020. Mientras superamos el pase de fases de esta desescalada y el uso de las mascarillas como un complemento más del mundo de la moda ya sea en la fase 1 o en la 3. El uso de este dispositivo ya forma parte de la nueva normalidad para protegerse del coronavirus hasta que no se encuentre una vacuna que sea efectiva para detener esta pandemia que ha parado el mundo. Aunque todos hubiéramos deseado que esto nunca pasara, lo cierto es que las mascarillas se han convertido, por ley, en nuestras nuevas compañeras de paseo. De ahí que muchas firmas de moda se hayan apuntado a esta nueva ola y estén lanzando sus propias colecciones. Si hace unos días eran Vanesa Romero y la influencer Andrea Rueda las que se apuntaban a estas mascarillas que están triunfando en Instagram, hoy es Marta Hazas, siempre a la última.

Estamos hablando de esta mascarilla de Wildreamers que además de ser bonita, incluye un filtro homologado con capacidad para 300 lavados. Marta Hazas ha escogido el modelo ‘Powerful’ en gris con el mensaje “this is the signal yo have been looking for”. ¿Su precio? 14,95. Aunque en este momento está agotada, desde la marca nos dicen que la van a reponer y ya te puedes apuntar a la lista de espera en su web, y tiene muchas más modelos igual de bonitos.

Marta ha combinado la mascarilla con un look de lo más veraniego con bermudas de Bershka y una blusa con hombros al descubierto, otras de las grandes tendencias del verano.