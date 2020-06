8 consejos de belleza para cuidar tu piel y que no se vea afectada el uso de la mascarilla en esta desescalada (y nueva normalidad)

Desde hace unas semanas, ya de manera obligatoria en estas fases de la desescalada, la mayoría de los españoles hemos comenzado a experimentar lo que significa llevar una mascarilla de protección puesta para frenar el coronavirus. Granitos, irritaciones y hasta heridas están provocando en nuestras piel, y más teniendo en cuenta las altas temperaturas que estamos sufriendo en las últimas semanas en España que hace que el sudor aumente todos estos problemas cutáneos. La mascarilla contra el COVID-19 llega a nuestras vidas para quedarse (durante una temporada) y debemos “recibirla” con nuestra mejor cara. De los cuidados que prodiguemos a nuestra piel dependerá que ésta se altere más o menos.

Estamos viendo dos tipos de reacciones relacionadas con el uso prolongado de la mascarilla: dermatitis y acné. En el caso de los granitos, su reaparición se debe al roce de la mascarilla pero también a la oclusión que provoca en los poros. Estas se ajustan a la piel, la rozan, la irritan, evitan la ventilación... y, si las llevamos durante varias horas al día, crean el ambiente propicio para la aparición de deshidratación, de granitos y de brotes de acné. Por eso los expertos de Lancôme nos dan los siguientes consejos para cuidar nuestras piel ante esta nueva normalidad del uso de mascarillas higiénicas. Además, mañana a partir de las 19:30h en el Instagram de Sephora, podréis descubrir las claves para un maquillaje efecto buena cara y truquitos para cuidar la piel con un directo en el que participarán Roberto Siguero -makeup artist de Lancôme- y Patry Jordan.

8 consejos para tener la piel perfecta bajo la mascarilla

Para conjugar salud con belleza y que las “contraindicaciones beauty” sean las mínimas posibles, es necesario que, ahora más que nunca, seamos muy meticulosos con el cuidado de nuestro rostro antes y después de ponernos la mascarilla.

1. Puedes reducir la cantidad de maquillaje aplicada en el área tapada por la mascarilla coronavirus para prevenir brotes de acné o la aparición de granitos.

2. La limpieza del rostro, día y noche, debe realizarse con un limpiador suave y un tónico calmante.

3. Mantener la piel hidratada es fundamental para proteger el manto lipídico y favorecer la retención de agua.

4. No conviene colocarse la mascarilla inmediatamente después de aplicar los tratamientos faciales. Debemos esperar a que se absorba completamente el producto.

5. Los bordes de la mascarilla pueden provocar roces e irritar la piel. En esas áreas debemos ser más generosos con la crema hidratante o utilizar tratamientos más untuosos y fórmulas más ricas.

6. Los labios no se ven pero son una de las zonas del rostro que más van a acusar los “efectos” de la mascarilla contra el coronavirus. Hay que seguir hidratándolos y nutriéndolos.

7. Los productos calmantes, reparadores y regeneradores (cremas, serums, mascarillas, tratamientos intensivos...), son más necesarios que nunca.

8. El protector solar sigue siendo imprescindible.

Esta es la rutina de 6 pasos para cuidar tu piel durante el uso de mascarillas

1. PIEL MÁS FUERTE | TRATAMIENTO FUNCIÓN BARRERA

Para fomentar la reparación y fortalecer función barrera de la piel contras las agresiones externas, aplica mañana y noche Advanced Génififique. Su fórmula enriquecida con la ciencia del Microbioma, ayuda a mantener la piel equilibrada y recuperarse más rápido tras solo 7 días de uso.

2. MIRADA ILUMINADA | HIDRATA, REDUCE OJERAS Y BOLSAS

A partir de ahora, tocará sonreír con la mirada y cuidar esta zona más que nunca. Para hidratar, iluminar y reducir las bolsas y ojeras, aplica mañana y noche Advanced Génfifique Yeux Light Pearl en el contorno de ojos. ¡Truco! Guarda el producto en la nevera. Bajando la temperatura de su aplicador de acero quirúrgico te ayudará a drenar y activar la circulación de esta zona. Conseguirás una mirada iluminada y rejuvenecida.

3. TRIPLE EFICACIA EN UN SOLO GESTO + PROTECCIÓN SOLAR

Además de la hidratación diaria no podemos olvidar las demás necesidades de la piel. Por ello, para una acción completa en un solo gesto proponemos la nueva Rénergie Multi Lift Ultra Spf 20, con extracto de Lino (conocido por su capacidad para crecer incluso en las condiciones más extremas), que actúa con triple eficacia sobre los signos del envejecimiento: arrugas, firmeza y manchas. Además, protegerás en este mismo gesto, tu piel contra la exposición solar ya que la fórmula cuenta con un factor de protección 20.

4. REGENERACIÓN DE EXCEPCIÓN PARA LAS ZONAS MÁS DAÑADAS

Las zonas de contacto con la mascarilla facial (los pómulos, detrás de las orejas, el cuello, el mentón...) serán las que más sufran. Por ello, debemos poner especial atención en ellas. ¿Cómo? Con fórmulas untuosas y ricas poderosas en la regeneración de la piel.

Absolue Rich Cream, la gama excepcional de tratamientos regeneradores. Inspirada en la naturaleza, sublimada por la ciencia. Elaborada a partir del extracto de rosa para una recuperación de la barrera hidrolipídica y una regeneración definitiva de la piel. Regenera, nutre y revitaliza la piel desde el primer uso. Además, cuenta con un formato recargable para reducir el impacto y huella medioambiental.

5. LABIOS PROTEGIDOS E HIDRATADOS

Mademoiselle balm, aporta a tus labios un toque de volumen y color mientras los proteges e hidratas gracias a esta fórmula enriquecida con aceites emolientes, Proxylane TM, extracto de rosa, vainilla dulce y menta refrescante.

6. HIDRATACIÓN ON THE GO | HIDRÁTATE AÚN LLEVANDO LA MASCARILLA

Gracias a productos como la bruma facial Rose Milk Mist podrás hidratarte aun llevando la mascarilla contra el coronavirus puesta. Si notas tu piel tirante o quieres calmarla y darle un chute de hidratación y luminosidad, aplica una vaporización de esta bruma con ácido hialurónico y agua de rosas.