Patry Jordán: “No me permito tener muchos momentos tristes, porque creo que hay que enfocarnos en la solución y no en la queja”

Desde hace una década, Patry Jordán motiva a su legión de seguidores -que suman más de 20 millones en todas sus redes sociales- con ejercicios y rutinas deportivas amenas, sencillas y estimulantes con las que cualquiera puede mantenerse en forma y alcanzar sus objetivos. En estas semanas de confinamiento, la catalana ha seguido al pie del cañón, con clases en directo y entrenamientos virtuales multitudinarios que han llegado a superar los 5 millones consumidos a diario desde YouTube. Unas cifras que la sitúan como la gurú del fitness y dejan constancia de que el deporte ha sido una de las actividades estrella durante el confinamiento.

Mucha gente ha recurrido al deporte durante la cuarentena. ¿Qué nos ha aportado hacer ejercicio en casa?

Muchas facilidades, sobre todo, que se pueda hacer ejercicio sin tener que ir a un gimnasio, a cualquier hora, cualquier día de la semana y sin tener que desplazarte. Aunque al principio a mucha gente le costó hacer deporte en casa, han comprobado que no necesitas más de 1 metro cuadrado para ello y puedes utilizar material que no te ocupa casi espacio.

¿Seguiremos practicándolo entre cuatro paredes cuando todo pase?

Lo bueno es que mucha gente ha descubierto que tiene la opción de hacerlo, aunque solo sea por complementar complementar las actividades físicas que practiquen. También hay muchas personas que han descubierto que es fácil, práctico y no se pierde tiempo en desplazamientos y eso siempre es una ventaja.

Algunos de tus vídeos han alcanzado los 40 millones de reproducciones. ¿Te dan vértigo esas cifras o te estimulan a seguir trabajando?

La verdad es que a veces no soy consciente de la gente a la que llego, pero siempre hay que tener mucha responsabilidad. Llevamos mucho tiempo trabajando en esto y estoy feliz de ayudar a la gente a que se mueva.

Acostumbrada a ir de un lado para otro, ¿cómo has llevado lo de estar en casa?

La verdad es que bien. Estoy acostumbrada a ir de un lado para otro, pero también a trabajar en casa, y eso, juntamente con el trabajo que nos ha venido encima, me ha ayudado a mantenerme ocupada.

¿Qué te ha enseñado esta crisis?

De algo malo siempre se aprende y si no tenemos que esforzarnos para encontrarlo. Estoy segura de que en casa todo el mundo ha encontrado el tiempo para dedicarlo a aficiones que tenía y quizás no encontraba mucho tiempo para ello. También creo que, en mayor o menor medida, estamos valorando más todo.

¿A qué has dedicado el tiempo que antes no tenías?

En mi caso,las redes sociales y el mundo online no han parado, son 24/7, y no he tenido mucho tiempo para invertir en cosas nuevas.

En los momentos de tristeza, ¿qué te ha hecho seguir adelante?

Mi lema “Yo puedo con todo” sirve para todo. La verdad es que no me permito tener muchos momentos tristes, porque creo que hay que enfocarnos en la solución y no en la queja. Sí que es verdad que hemos vivido momentos de incertidumbre y momentos que no nos habríamos imaginado, pero lo primero que hay que hacer es aceptar la situación.

Confiésame qué canción te levanta el ánimo en esos momentos.

¡Me has pillado! -comenta entre risas-. La verdad es que esta pregunta es muy difícil para mí. La música me encanta. Y tengo muchas que me levantan el ánimo. Hace unas semanas no paraba de escuchar ‘Physical’, de Dua Lipa y, ahora, ‘Mamacita’, de Ozuna, Black Eyed Peas y J. Rey Soul.

¿Has descubierto algo de ti que desconocías?

Llevo mucho tiempo con la tarea de conocerme cada vez más para ser mejor. Y sin ninguna duda en situaciones como estas descubres muchas cosas sobre ti. Cada día es una oportunidad. Y si haces este ejercicio tu transformación esta asegurada.

Cuéntame cómo afrontas esta nueva realidad que estamos viviendo.

Aceptando la situación, cogiendo la responsabilidad que nos toca a cada uno e intentando hacer las cosas bien para poder salir de esta cuanto antes.

Solo hay que mirar atrás para recuperar aquellos momentos que nos hacen sentir bien Patry Jordán

Llevas una década triunfando en las redes sociales y siendo un referente del fitness y la vida saludable ¿Cómo te has ido construyendo a ti misma?

Con constancia, dedicación, esfuerzo y motivación por lo que hago, ofreciendo y trabajando para dar al usuario lo que necesita. He hecho de mi pasión, mi trabajo.

En el plano más personal, ¿cómo es Patry Jordán fuera de cámaras?

Nerviosa, inquieta, con mil ideas siempre en la cabeza... Un poco tal y como me muestro. Sí que es verdad que hay facetas que no muestro tanto porque no se da la ocasión, pero soy tal cual.

¿Tu yo íntimo concuerda con el que proyectas en público?

Siempre intento transmitir mis ideales y lo que para mí es importante en la vida.

Confiésame las 3 cualidades que valoras más de los demás.

La sinceridad, la lealtad y el compromiso sin ninguna duda. Para mi son las cualidades más importantes.

¿En qué aspectos de tu vida nunca hay que mirar atrás?

Solo hay que mirar atrás para recuperar aquellos momentos que nos hacen sentir bien, pero nunca hay que seguir sufriendo y arrastrando las cosas malas. Lo que podemos hacer es trabajar en el presente para construir un futuro mejor.

Hace un año publicaste “Yo puedo con todo”. ¿Te planteas escribir otro libro?

Nunca se sabe, ahora estoy con muchos otros proyectos, pero siempre estoy abierta y me gusta hacer cosas nuevas.

Pensando en los próximos meses, ¿qué proyectos tienes entre manos?

Todavía es bastante top secret, pero voy a dar nuevos planes de entrenamiento y mejorar la nueva web, entre otras cosas, para seguir acercando el deporte a la gente.

Dime un reto que esperas cumplir este año.

Realmente me gustaría que pudiéramos hacer el ‘Potencia-T Live’, un evento fitness que cada año ha reunido a más de 2.500 personas durante 12 horas para hacer deporte con un fin solidario.