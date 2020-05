Patry Jordán y su reto para tonificar glúteos en 28 días de la forma más divertida (y sin salir de casa)

View this post on Instagram

¡EMPEZAMOS NUEVO RETO!💥 . Ya os avancé en el vídeo de presentación del calendario de este mes que tendría una sorpresa♥️ Así que.. ¡aquí os la traigo! . ¡¡Súper desafío de sentadillas de la mano de @specialk_es que espero que os encante!! Va a ser muy divertido, ya lo veréis😊 - Está dividido en dos partes: 👉🏻Primera parte: trabajaremos sentadillas normales 👉🏻Segunda parte: trabajaremos sentadillas con salto . De mientras, os propongo estos ejercicios: 30 segundos cada uno x 3 series . ¿Estáis preparados para realizar todas las acciones propuestas? . Encontraréis el súper reto de este mes en la web, y como siempre, tiene premio. Solo por compartir con los hashtags #poweringyou #ypct #yopuedocontodo #gymvirtual y etiquetando a @specialk_es y @gymvirtual_com, podéis ganar 1 de los 20 lotes para ayudaros a sacar todo el power que necesitáis . ¿Quién se anima? ¡VAMOS!👏🏻