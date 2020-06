Entrevistamos a Rosanna Zanetti y confiesa que no sale de casa sin...

Modelo, actriz, madre de familia y uno de nuestros referentes de estilo actuales más potentes. Con su sempiterna sonrisa, Rosanna Zanetti conquista corazones allá por donde pasa. Pero hay otra cosa que la hace brillar: los complementos y joyas por los que suele apostar. Hay en concreto una pieza que no falta en su día a día. Detallista hasta la médula, Zanetti nos ha contado además cuáles son sus secretos para combinar con estilo las joyas en verano y en invierno. ¡Sigue leyendo!

LRL: Cuántos años llevas trabajando para Vidal & Vidal?

Rosanna Zanetti: Empecé a trabajar con Vidal & Vidal a finales del 2017, ya son casi tres años y cinco campañas hasta la fecha.Cuando se cumplió un año trabajando juntos, en el 2018, materializamos una idea que teníamos rondándonos la cabeza desde el principio: realizar una colección diseñada por mí para la marca. Ha sido una aventura para todos, pero a la vez una experiencia muy satisfactoria, enriquecedora y divertida.

LRL: Qué tiene de especial la colección Infinity?

Rosanna Zanetti: A nivel emocional todo lo que se hace en Vidal & Vidal me parece especial, la fábrica está en Menorca, una isla mágica, es una empresa familiar, existe el compromiso de cuidar esa reserva de la biosfera, el 96% de personas que trabajan en la empresa son mujeres. Cuando conoces en profundidad la marca empiezas a ver cada pieza de manera diferente. A nivel de colección, Infinity se divide en tres líneas: Infinity Shine, Infinity Pearls e Infinity Glam. Con estas tres líneas se abarca un universo de posibilidades, para cada mujer, personalidad, gustos y ocasión, cuidando los detalles, los acabados y la calidad que caracteriza a la marca.

LRL: ¿En qué te inspiraste para diseñar esta colección?

Rosanna Zanetti: Quise plasmar en esta colección el equilibrio entre lo clásico, atemporal, versátil y moderno. Por eso la mezcla en Infinity Glam, Shine y Pearls de metales en dorado y plateado, circonitas que aportan brillo y elegancia con materiales orgánicos como las perlas.

LRL: ¿Sueles llevar las mismas joyas en invierno y en verano?

Rosanna Zanetti: Precisamente en nuestras colecciones, más allá de que sea primavera/verano u otoño/invierno, pensamos en piezas que se puedan llevar todo el año.Yo uso las mismas en ambas temporadas, la diferencia es la cantidad y cómo las llevo. En invierno suelo usar pendientes pequeños y algún collar mientras que en verano uso varias cadenas mezcladas, con diferentes alturas (hay más piel al descubierto) llevo más cantidad de pulseras. En verano me gusta mezclar la joyería con joyería artesanal, siento que aporta color, textura y personalidad.

LRL: Cuál es tu pieza favorita de la colección?

Rosanna Zanetti: Los pendientes aro de Infinity Glam, el collar circonitas Infinity Glam, los pendientes de aro Infinity Pearls, el collar perlas Infinity Pearls… ¡Todas las opciones en dorado, me encantan!

LRL: ¿Tienes alguna manía a la hora de llevar joyas, como no mezclar oro con plata, por ejemplo?

Rosanna Zanetti: No tengo ninguna manía, quizá si cuido el balance en la cantidad y distribución de piezas. Por ejemplo, si uso un collar grande elijo pendientes pequeños. No me gusta usar todo a la vez. Suelo inclinarme por las piezas en dorado, el 80% de mi joyero es dorado y el 20% plateado.

LRL: ¿En qué ocasiones te decantas por las joyas minimalistas y en cuáles prefieres las joyas XL?

Rosanna Zanetti: Siempre he sido una persona práctica y desde que soy mamá aún más. En el día a día suelo llevar joyas minimalistas y pocas.En la noche o eventos especiales si me gusta optar por complementos más protagónicos acordes al look, peinado, ocasión ...

LRL: ¿Pendientes, collares o pulseras? ¿Qué joya crees que sube más el look?

Rosanna Zanetti: ¡Absolutamente los pendientes! Puedo salir de casa sin complementos pero jamás sin pendientes. Y usando unos XL (Vidal tiene varios modelos grandes que son livianos, cómodos y por supuesto ideales) el look cambia por completo, se potencia! Mi opción segura son las criollas/argollas.

LRL: Si tu vida laboral y personal fuese ahora mismo una canción, ¿cuál sería?

Rosanna Zanetti: Hace un año podría haberte dado muchas opciones de canciones que describirían como me siento pero hoy en día solo se me vienen canciones infantiles a mi cabeza por mi hijo, ¡literal sueño con ellas!