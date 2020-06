Estas son las sandalias de velcro que juraste de pequeña no volver a llevar (y lo están petando esta temporada en Instagram)

¿Vuelta a los 90´s? Quieras o no, este verano vas a volver a llevar todo aquello que de pequeña aborrecías cada vez que te lo ponían tus padres y prometiste no volver a llevar nunca más. Y es que este verano nos ha dado por rescatar antiguas tendencias como las ‘ugly sandals’ o las ‘dad sandals', o lo que diríamos nosotras, las sandalias de velcro que juraste de pequeña no volver a llevar y este verano no te vas a quitar. Hay que remontarse al desfile de Primavera/Verano 2016 de Chanel para encontrar la primera aparición de sus icónicas sandalias ‘ugly’. La nueva tendencia de este verano 2020 a la que se han sumado firmas como Louis Vuitton, Gucci, Prada, Givenchy o Chloé. Este verano 2020 veremos en la calle la adaptación de sus clásicas sandalias de velcro. Y las que lo están petando este verano son estas multicolor de la marca Teva. ¿Te suenan? Es imposible que no las hayas visto ya en Instagram.

Teva es la marca que en 1984 creó estas míticas sandalias pensadas para hacer senderismo, pero que se popularizaron en nuestro día a día y ahora las influencers nos las han vuelto a rescatar. Hace unos años no te las quitabas para ir a la playa y ahora te van a acompañar en tu día a día de este verano de la nueva normalidad. Son cómodas, bonitas y con ese estampado multicolor que recuerda al arcoíris tan presente en esta situación.

Son perfectas para nuestros looks diarios ya sean en la ciudad, en el campo o en la playa. Melissa Villarreal fue de las primeras en lucirlas en Instagram, después se las vimos a su hermana Grace y la última en sumarse a la tendencia ha sido Silvia de ‘Lady Addict'. ¿Te apuntas a la vuelta de las sandalias de velcro?

Las sandalias multicolor de Velcro que lo están petando este verano, las puedes encontrar en España en El Corte Ingles por 49,90€ y...¡no te las vas a quitar en todo el verano!